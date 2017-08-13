Дизайнеры из Калифорнии сделали кофемашину из бетона

Проект получил название AnZa и родился в сотрудничестве студии Montaag с мастерской по ремонту кофемашин Kanen Coffee. Кроме классической бетонной версии, доступна модель из белой керамики и модель из искусственного камня кориана, декорированная элементами из древесины. С точки зрения технологии машина едва ли может предложить что-то инновационное, но с приготовлением классического эспрессо справляется отлично. Единственный минус – вес красавицы составляет примерно 15 кг.