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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    13 августа 2017Фурсова Ольга

    Дизайнеры из Калифорнии сделали кофемашину из бетона

    Калифорнийская студия Montaag в сотрудничестве с мастерской по ремонту выпустила бетонную кофемашину

    Дизайнеры из Калифорнии сделали кофемашину из бетона

    Проект получил название AnZa и родился в сотрудничестве студии Montaag с мастерской по ремонту кофемашин Kanen Coffee. Кроме классической бетонной версии, доступна модель из белой керамики и модель из искусственного камня кориана, декорированная элементами из древесины. С точки зрения технологии машина едва ли может предложить что-то инновационное, но с приготовлением классического эспрессо справляется отлично. Единственный минус – вес красавицы составляет примерно 15 кг.

    Дизайнеры из Калифорнии сделали кофемашину из бетона
    Дизайнеры из Калифорнии сделали кофемашину из бетона
    Дизайнеры из Калифорнии сделали кофемашину из бетона
    Дизайнеры из Калифорнии сделали кофемашину из бетона
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