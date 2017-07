Дизайнерские зеркала: лучшее в Instagram

Американский дизайнер Джонатан Адлер в этом проекте предлагает поставить зеркало (кстати, собственного дизайна!) на каминную полку в один ряд с другими аксессуарами. Получилось гармонично! @jonathanadler Woven leather complements an architectural brass frame in our Thebes Lounge Chair.

@hervevanderstraetengalerie Miroir Cosmique | bronze and convex mirror, edition of 20

Когда смотришь на зеркала по дизайну Томаса Физанта, все внимание приковано к раме - сложной, скульптурной, необычной! @thomaspheasant Perpetual Fireworks-Happy Fourth! Icon by Thomas Pheasant for @bakerfurniture

Зеркало Blossom из коллекции Томаса Физанта для американской марки Baker. @thomaspheasant The Blossom Mirror, Thomas Pheasant Collection for Baker. Every room deserves a piece of jewelry