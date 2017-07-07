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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    07 июля 2017

    Дизайнерские зеркала: лучшее в Instagram

    Зеркала - классический элемент интерьера, каждый декоратор обыгрывает по-своему. Мы подобрали для вас несколько вдохновляющих примеров из Instagram известных дизайнеров.

    Джонатан Адлер (США)

    Американский дизайнер Джонатан Адлер в этом проекте предлагает поставить зеркало (кстати, собственного дизайна!) на каминную полку в один ряд с другими аксессуарами. Получилось гармонично! @jonathanadler Woven leather complements an architectural brass frame in our Thebes Lounge Chair.

    Напольное зеркало в массивной раме - эта эффектная деталь отлично подойдет для любой комнаты, будь то холл, спальня или гостиная.

    @jonathanadler Luminous Luxury


    Для гостиной и прихожей идеальный вариант - зеркало над комодом. Симметричная композиция всегда смотрится в этой комбинации очень выигрышно.

    Сара Лавуан (Франция)

    Номер отеля Le Roch в Париже, оформленный по дизайну Сары Лавуан, - отличный пример того, как зеркала, установленные симметрично с двух сторон в изголовье кровати, могут визуально расширить пространство. @maisonsarahlavoine La chambre selon Maison Sarah Lavoine à l’hôtel @lerochhotel.

    Знаменитая серия зеркал Ovo по дизайну Сары Лавуан разного размера (также существуют и рамы разных цветов), которые отлично смотрятся на стене как по отдельности, так и вместе в разных комбинациях. @maisonsarahlavoine Les essentiels du salon #canape #luna #banquette #noa #miroir #ovo

    Эрве ван дер стратен (Франция)

    Зеркала парижского дизайнера Эрве ван дер Стратена выглядят как арт-объекты, известные парижские декораторы включают их в свои интереьры наравне с произведениями искусства. @hervevanderstraetengalerie New show SYNCHRONISATION

    @hervevanderstraetengalerie Miroir Cosmique | bronze and convex mirror, edition of 20

    Матиас Кисс (Франция)

    Еще один мастер работы с зеркалами - парижский художник Матиас Кисс. Он создает абстрактные композиции из зеркал, объединяя их в настенные панно. @mathiaskiss #goldensnake #mirror #brutalistornement #mathiaskiss @mathiaskiss

    Еще один прием, особенно любимый художником Матиасом Киссом, зеркальные стены и мебель. Добро пожаловать в Зазеркалье!

    Томас Физант (США)

    Когда смотришь на зеркала по дизайну Томаса Физанта, все внимание приковано к раме - сложной, скульптурной, необычной! @thomaspheasant Perpetual Fireworks-Happy Fourth! Icon by Thomas Pheasant for @bakerfurniture

    Зеркало Blossom из коллекции Томаса Физанта для американской марки Baker. @thomaspheasant The Blossom Mirror, Thomas Pheasant Collection for Baker. Every room deserves a piece of jewelry

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