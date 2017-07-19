Дизайнерская студия Studio Job выпустила новую коллекцию

Итальянская фабрика Gufram запустило специальную коллекцию «Supergufram», в которой будут выпускаться предметы коллекционного дизайна, выпускаемые лимитированными сериями.

Первыми дизайнерами, которых Gufram пригласила для совместной работы, стали известные голландцы Йоб Сметс и Нинке Тинагел, основатели студии Studio Job. Они спроектировали шесть объектов, каждый из которых будет выпущен в количестве семи штук.

Центральный предмет коллекции — обновленная версия знаменитой вешалки «Cactus», созданной в 1972 году: ее окрасили в ярко-зеленый цвет и «посадили» в золотистый горшок. Также студия представила столик со столешницей в виде облака пара, «кирпичную» боксерскую грушу, яркий рельефный глобус и шкаф с изображением луны. Впервые работы были показаны в рамках выставки дизайна «Design Miami/Basel» в июне.