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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    19 июля 2017Фурсова Ольга

    Дизайнерская студия Studio Job выпустила новую коллекцию

    Для итальянской фабрики Gufram студия Studio Job создала специальную коллекцию

    Дизайнерская студия Studio Job выпустила новую коллекцию

    Итальянская фабрика Gufram запустило специальную коллекцию «Supergufram», в которой будут выпускаться предметы коллекционного дизайна, выпускаемые лимитированными сериями.

    Первыми дизайнерами, которых Gufram пригласила для совместной работы, стали известные голландцы Йоб Сметс и Нинке Тинагел, основатели студии Studio Job. Они спроектировали шесть объектов, каждый из которых будет выпущен в количестве семи штук.

    Центральный предмет коллекции — обновленная версия знаменитой вешалки «Cactus», созданной в 1972 году: ее окрасили в ярко-зеленый цвет и «посадили» в золотистый горшок. Также студия представила столик со столешницей в виде облака пара, «кирпичную» боксерскую грушу, яркий рельефный глобус и шкаф с изображением луны. Впервые работы были показаны в рамках выставки дизайна «Design Miami/Basel» в июне.

    Дизайнерская студия Studio Job выпустила новую коллекцию
    Дизайнерская студия Studio Job выпустила новую коллекцию
    Дизайнерская студия Studio Job выпустила новую коллекцию
    Дизайнерская студия Studio Job выпустила новую коллекцию
    Дизайнерская студия Studio Job выпустила новую коллекцию
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