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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    02 августа 2017Фурсова Ольга

    Дизайн с душой: коллекция керамики от воспитанников центра «Антон тут рядом»

    Воспитанники центра «Антон тут рядом» создали коллекцию предметов для дома

    Дизайн с душой: коллекция керамики от воспитанников центра «Антон тут рядом»
    Дизайн с душой: коллекция керамики от воспитанников центра «Антон тут рядом»

    «Антон тут рядом» — первый в России центр творчества, обучения и социальной адаптации для взрослых людей с аутизмом. Его студенты создали серию предметов из керамики в монохромной черно-белой гамме. В коллекцию вошли тарелки, кружки, кувшин и молочник. Приобрести товары можно в магазине или на сайте московского магазина SVM Moscow. Все средства, вырученные от продаж предметов, пойдут на нужды и развитие благотворительных программ фонда «Выход в Петербурге». Стоимость предметов составляет от 1400 до 6000 рублей.

    Дизайн с душой: коллекция керамики от воспитанников центра «Антон тут рядом»
    Дизайн с душой: коллекция керамики от воспитанников центра «Антон тут рядом»
    Дизайн с душой: коллекция керамики от воспитанников центра «Антон тут рядом»
    Дизайн с душой: коллекция керамики от воспитанников центра «Антон тут рядом»
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