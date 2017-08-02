Дизайн с душой: коллекция керамики от воспитанников центра «Антон тут рядом»

«Антон тут рядом» — первый в России центр творчества, обучения и социальной адаптации для взрослых людей с аутизмом. Его студенты создали серию предметов из керамики в монохромной черно-белой гамме. В коллекцию вошли тарелки, кружки, кувшин и молочник. Приобрести товары можно в магазине или на сайте московского магазина SVM Moscow. Все средства, вырученные от продаж предметов, пойдут на нужды и развитие благотворительных программ фонда «Выход в Петербурге». Стоимость предметов составляет от 1400 до 6000 рублей.