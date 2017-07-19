Дизайн-бренд Muji откроет отели в Японии и Китае

Первые отели под маркой Muji будут открыты в Шэньчжэне (Китай) и Токио (Япония). Концепция и стиль оформления новых гостиниц будут разработаны в соответствии с минималистким дизайном мебели и продукции культового бренда.

Открытие первого отеля Muji в Шэньчжене запланировано уже на конец этого года. Из за сложного ландшафта на котором идет строительство второго отеля в Токио, его завершение намечено на 2019 год. Подробности дизайн-проектов до конца еще не определены, тем не менее, агентство Business Insider Japan сообщает, что отель в Шенчжэне будет включать 79 комнат, в отделке интерьеров использовано переработанное дерево. Представленные модели будущих номеров выглядят компактно, дизайн мебели и обстанвки выдержан в духе минимализма — фирменном стиле Muji.