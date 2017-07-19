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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    19 июля 2017Мирошник Лариса

    Дизайн-бренд Muji откроет отели в Японии и Китае

    Японский производитель дизайнерской мебели, одежды и предметов интерьера объявил о выходе на гостиничный рынок

    Первые отели под маркой Muji будут открыты в Шэньчжэне (Китай) и Токио (Япония). Концепция и стиль оформления новых гостиниц будут разработаны в соответствии с минималистким дизайном мебели и продукции культового бренда.

    Дизайн-бренд Muji откроет отели в Японии и Китае

    Открытие первого отеля Muji в Шэньчжене запланировано уже на конец этого года. Из за сложного ландшафта на котором идет строительство второго отеля в Токио, его завершение намечено на 2019 год. Подробности дизайн-проектов до конца еще не определены, тем не менее, агентство Business Insider Japan сообщает, что отель в Шенчжэне будет включать 79 комнат, в отделке интерьеров использовано переработанное дерево. Представленные модели будущих номеров выглядят компактно, дизайн мебели и обстанвки выдержан в духе минимализма — фирменном стиле Muji.

    Дизайн-бренд Muji откроет отели в Японии и Китае

    В Токио гостиница Muji займет четыре верхних этажа нового 58-метрового здания. На проекте фасад отделан эффектными вертикальными конструкциями, нижний ярус образуют два полностью застекленных этажа. На нижних этажах здания разместится флагманский магазин Muji, он займет пространство от подвального до шестого этажа. Строительство ведет крупнейшая в Японии компания Mitsui Fudosan. Внутренним дизайном и обстановкой отелей Muji занимается компания Ryohin Keikaku — дочернее предприятие бренда, отвечающее за применение мебели и товаров Muji.

    www.muji.com

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