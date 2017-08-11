Детская книга о Захе Хадид готовится к выходу

Иллюстратор Жаннетт Винтер готовит к изданию книгу «The World Is Not a Rectangle» ( в пер. с англ. «Мир не является прямоугольным»), которая будет посвящена истории Захи Хадид.

Художница отмечает, что идея книги – руководство о том, как детям научиться отходить от шаблонов и с юного возраста не идти на поводу у стереотипов. Появились уже первые страницы книги, иллюстрирующие начало пути великой женщины-архитектора: где команда инженеров подвергает сомнениям идеи Захи, кидая оценочные фразы – «Она арабка», «Она же женщина», «Это невозможно построить». Все эти слова постоянно звучали в адрес Хадид при ее жизни, но остановили ли они ее?

Стоимость издания составит 17 долларов, и уже доступно для предзаказа на сайье amazon.com