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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    18 августа 2017

    День открытых дверей в Международной Школе Дизайна

    29 августа Международная Школа Дизайна снова откроет свои двери для всех желающих

    День открытых дверей в Международной Школе Дизайна фото [3]

    В программе Дня открытых дверей – выступления экспертов в области дизайна, консультации ведущих преподавателей школы и, конечно же, сюрпризы от IDS. Перед гостями выступит президент IDS Надежда Лазарева, главный редактор журнала Elle Decoration Алексей Дорожкин, представители WK School of Art&Design в Лондоне и многие другие. Вы узнаете, какие программы обучения есть в IDS и почему международный стандарт профессии – это так важно. Выпускники Международной Школы Дизайна поделятся своими личными историями, и вы увидите, какие возможности открывает британский диплом и что нужно делать, чтобы успешно внедрять новые знания в практику.

    Программа:

    • 15:00–15:30 Надежда Лазарева, президент Международной Школы Дизайна
    • 15:30–16:15 Алексей Дорожкин, главный редактор журнала ELLE Decoration, историк искусств
    • 16:15–17:00 Майк Шилов, журналист, дизайнер
    • 17:00–17:30 Елена Лазарева (онлайн), креативный директор WK School of Art & Design, дизайнер, художник
    • 17:30-18:00 Юна Завельская, главный редактор и создатель b2b журнала о глобальном fashion-рынке
    • 18:00–18:30 Наталья Жижко, флорист-дизайнер международного класса
    • 18:30-19:00 Елена Симонова, дизайнер, выпускница Международной Школы Дизайна
    • 19:00-19:30 Презентации программ обучения: дизайн интерьера (Ирина Родина); декорирование интерьера (Ирина Самохина); графический дизайн (Ольга Ярошенко); ландшафтный дизайн (Ольга Сурнакина)

    Вход свободный!

    Подробности:

    http://designschool.ru/opendoors/

    Требуется предварительная регистрация по телефону (495) 988-85-08 или e-mail student@designschool.ru

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