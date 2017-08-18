День открытых дверей в Международной Школе Дизайна

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29 августа Международная Школа Дизайна снова откроет свои двери для всех желающих
В программе Дня открытых дверей – выступления экспертов в области дизайна, консультации ведущих преподавателей школы и, конечно же, сюрпризы от IDS. Перед гостями выступит президент IDS Надежда Лазарева, главный редактор журнала Elle Decoration Алексей Дорожкин, представители WK School of Art&Design в Лондоне и многие другие. Вы узнаете, какие программы обучения есть в IDS и почему международный стандарт профессии – это так важно. Выпускники Международной Школы Дизайна поделятся своими личными историями, и вы увидите, какие возможности открывает британский диплом и что нужно делать, чтобы успешно внедрять новые знания в практику.
Программа:
Вход свободный!
Подробности:
http://designschool.ru/opendoors/
Требуется предварительная регистрация по телефону (495) 988-85-08 или e-mail student@designschool.ru