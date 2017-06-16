Дело тонкое: мебель из фарфора Haviland

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Лиможская мануфактура выпустила коллекцию мебели из фарфора
Мебель из фарфора? Такое разве бывает? Да, теперь бывает! Лиможская мануфактура Haviland разбивает стереотип о том, что фарфор - хрупкий материал, не годящийся для производства предметов мебели. В 2017 году компания удивила интерьерный мир, выпустив уникальную коллекцию Hexogones («Шестиугольники»), в которую вошли круглый стол и табуреты из фарфора.
Название коллекции символично. Как объясняют в компании, это и дань родной Франции, география которой вписывается в шестиугольник, и дизайнерский прием, имитация сот из белоснежных плиток.
Мебель из коллекции Hexagones, фарфор, Haviland
Основание стола выполнено из дуба, по краю он обрамлен латунным ободом. Табуреты целиком сделаны из фарфора, сидение отделано дубом и также латунным ободом. Сочетание разных фактур - дерева, глянцевого фарфора и желтой латуни - создает необычный эффект и будет органично смотреться в любых интерьерах, как классических, так и современных.
Отдельно стоит упомянуть настенное панно из фарфора, украшенное рисунком Эмилио Робба. Художник черпал вдохновение в листьях тропической алоказии. Их изображение вручную нанесено на фарфоровую поверхность настоящим золотом и платиной. В каждой плитке спрятан магнит, с помощью которых они крепятся на стальное основание панно. При желании рисунок можно изменить, поменяв плитки местами. www.haviland.fr
Модульное панно из коллекции Hexagones, фарфор Haviland
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