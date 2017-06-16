Дело тонкое: мебель из фарфора Haviland

Мебель из фарфора? Такое разве бывает? Да, теперь бывает! Лиможская мануфактура Haviland разбивает стереотип о том, что фарфор - хрупкий материал, не годящийся для производства предметов мебели. В 2017 году компания удивила интерьерный мир, выпустив уникальную коллекцию Hexogones («Шестиугольники»), в которую вошли круглый стол и табуреты из фарфора.

Название коллекции символично. Как объясняют в компании, это и дань родной Франции, география которой вписывается в шестиугольник, и дизайнерский прием, имитация сот из белоснежных плиток.