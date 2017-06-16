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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

16 июня 2017Парфенова Татьяна

Дело тонкое: мебель из фарфора Haviland

Лиможская мануфактура выпустила коллекцию мебели из фарфора

Hexagones by Haviland

Мебель из фарфора? Такое разве бывает? Да, теперь бывает! Лиможская мануфактура Haviland разбивает стереотип о том, что фарфор - хрупкий материал, не годящийся для производства предметов мебели. В 2017 году компания удивила интерьерный мир, выпустив уникальную коллекцию Hexogones («Шестиугольники»), в которую вошли круглый стол и табуреты из фарфора.

Название коллекции символично. Как объясняют в компании, это и дань родной Франции, география которой вписывается в шестиугольник, и дизайнерский прием, имитация сот из белоснежных плиток.

Hexagones by Haviland

Мебель из коллекции Hexagones, фарфор, Haviland

Основание стола выполнено из дуба, по краю он обрамлен латунным ободом. Табуреты целиком сделаны из фарфора, сидение отделано дубом и также латунным ободом. Сочетание разных фактур - дерева, глянцевого фарфора и желтой латуни - создает необычный эффект и будет органично смотреться в любых интерьерах, как классических, так и современных.

Отдельно стоит упомянуть настенное панно из фарфора, украшенное рисунком Эмилио Робба. Художник черпал вдохновение в листьях тропической алоказии. Их изображение вручную нанесено на фарфоровую поверхность настоящим золотом и платиной. В каждой плитке спрятан магнит, с помощью которых они крепятся на стальное основание панно. При желании рисунок можно изменить, поменяв плитки местами. www.haviland.fr

Hexagones by Haviland

Модульное панно из коллекции Hexagones, фарфор Haviland

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