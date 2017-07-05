Датский дизайнер выпустил сборную, как палатка, мебель

Датский дизайнер Кристиан Хейкуп придумал оригинальную коллекцию мебели, которая собирается подобно туристической палатке. Эта складная мебель состоит из нескольких металлических прутков различной формы и тканевых элементов. При сборке мебели в тканевые элементы вставляются металлические прутья, которые, в свою очередь, собираются вместе и служат прочным каркасом. Мебель получилась очень легкой и, самое главное, компактной, что позволяет ее легко транспортировать и собирать в любом удобном месте, например, на пикнике или в походе.