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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    05 июля 2017Фурсова Ольга

    Датский дизайнер выпустил сборную, как палатка, мебель

    Датский дизайнер Кристиан Хейкуп придумал коллекцию складной мебели, которую можно собрать, как палатку

    Датский дизайнер выпустил сборную как палатку мебель

    Датский дизайнер Кристиан Хейкуп придумал оригинальную коллекцию мебели, которая собирается подобно туристической палатке. Эта складная мебель состоит из нескольких металлических прутков различной формы и тканевых элементов. При сборке мебели в тканевые элементы вставляются металлические прутья, которые, в свою очередь, собираются вместе и служат прочным каркасом. Мебель получилась очень легкой и, самое главное, компактной, что позволяет ее легко транспортировать и собирать в любом удобном месте, например, на пикнике или в походе.

    Датский дизайнер выпустил сборную как палатку мебель
    Датский дизайнер выпустил сборную как палатку мебель
    Датский дизайнер выпустил сборную как палатку мебель
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