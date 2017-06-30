Чешские дизайнеры сделали деревянный столик для цветов

Братья Адам и Самуэль Синглер и Светлана Коженова, основатели дизайн-студии VJEMY, вмонтировали в небольшой столик со столешницей из спила дуба и ножками из стальных трубок вазу для цветов. Концепция была позаимствована из традиций Моравии - исторического региона Чешской республики, где подобная конструкция часто выступала предметом интерьера. Столик собран без использования клея и полностью выполнен из натуральных материалов, а ваза легко вынимается. В коллекцию входят вазы с разной высотой: можно подобрать под длину цветочного стебля.