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30 июня 2017Фурсова Ольга

Чешские дизайнеры сделали деревянный столик для цветов

Авторами проекта выступили основатели дизайн-студии VJEMY

Братья Адам и Самуэль Синглер и Светлана Коженова, основатели дизайн-студии VJEMY, вмонтировали в небольшой столик со столешницей из спила дуба и ножками из стальных трубок вазу для цветов. Концепция была позаимствована из традиций Моравии - исторического региона Чешской республики, где подобная конструкция часто выступала предметом интерьера. Столик собран без использования клея и полностью выполнен из натуральных материалов, а ваза легко вынимается. В коллекцию входят вазы с разной высотой: можно подобрать под длину цветочного стебля.

Чешские дизайнеры сделали деревянный столик для цветов
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