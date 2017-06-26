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26 июня 2017

Chelini оформила VIP-зону павильона Монако на ЭКСПО-2017

Выставка проходит в Астане и продлится до 10 сентября

Chelini Pavillon Monaco VIP-lounge

VIP-lounge в Павильоне Монако на ЭКСПО-2017 в Астане

10 июня в Астане открылась международная выставка «АСТАНА ЭКСПО-2017». Уже второй раз подряд официальным партнером Монако становится итальянская мебельная фабрика Chelini, оформлявшая VIP-lounge княжества на ЭКСПО-2015 в Милане. В этом году ее мебель вновь украсила собой зону отдыха для высоких гостей - на этот раз в Астане. В том числе для гостей самого высокого ранга: 25 июня павильон посетили Его Светлость Принц Альберт II и Ее Светлость Принцесса Стефания, которые открыли Национальный день Княжества, а также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Chelini Pavillon Monaco VIP-lounge

VIP-lounge в Павильоне Монако на ЭКСПО-2017 в Астане

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