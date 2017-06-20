Bower представил новую серию светильников и зеркал

На международной выставке ICFF в Нью-Йорке бруклинская студия Bower продемонстрировала несколько предметов из новой коллекции. Среди них зеркала, продолжающие знаковую линию графических аксессуаров. Благодаря использованию в дизайне фрагментов текстурированного черного стекла дизайнерам удалось создать эффект трехмерного изображения. Также Bower представили серию светильников C, получивших название в честь основного С-образного элемента. Источники света в виде ламп располагаются на концах дуг, образованных формами предметов.