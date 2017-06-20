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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

20 июня 2017Фурсова Ольга

Bower представил новую серию светильников и зеркал

Самые яркие графические светильники и зеркала из новой серии марки Bower

Bower представил новую серию светильников и зеркал

На международной выставке ICFF в Нью-Йорке бруклинская студия Bower продемонстрировала несколько предметов из новой коллекции. Среди них зеркала, продолжающие знаковую линию графических аксессуаров. Благодаря использованию в дизайне фрагментов текстурированного черного стекла дизайнерам удалось создать эффект трехмерного изображения. Также Bower представили серию светильников C, получивших название в честь основного С-образного элемента. Источники света в виде ламп располагаются на концах дуг, образованных формами предметов.

Bower представил новую серию светильников и зеркал
Bower представил новую серию светильников и зеркал
Bower представил новую серию светильников и зеркал
Bower представил новую серию светильников и зеркал
Bower представил новую серию светильников и зеркал

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