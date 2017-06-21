За первоклассным отдыхом не обязательно ехать за тридевять земель. Дизайнерские отели, вкусную еду, целебные спа-процедуры и живописные пейзажи можно обнаружить и на просторах нашей страны.

1. MRIYA RESORT & SPA

Mrya Resort & Spa, Ялта, Крым

Круглогодичный гостинично-курортный комплекс спроектирован звездным архитектром Норманом Фостером. Уже одно это делает открывшийся в 2014 году отель в Ялте — выдающимся местом для отдыха. Но комплес славится не только своей архитектурой. Mriya Resort & Spa уже успел получить премию World Travel Awards — аналог «Оскара» в туристической индустрии. И, пожалуй, есть за что! В арсенале отеля 422 номера с видом на море, 14 президентских вилл, открытый подогреваемый бассейн, частный пляж, мишленовский шеф-повар, но главное — медицинский центр с индивидуальными оздоровительными программами. www.mriyaresort.com

Mrya Resort & Spa, Ялта, Крым

Mrya Resort & Spa, Ялта, Крым

2. HAYATT REGENCY SOCHI

Hyatt Regency Sochi, Сочи

Одно из достоинств этого отеля в Сочи, помимо стильного минималистского дизайна, — панорамное остекление во всех номерах. Из каждого окна открываются прекрасные виды на Черноморское побережье. Добавьте к этому рестораны с разнообразной кухней, бар у бассейна под открытым небом, бальный зал площадью 400 кв. метров и спа-центр в два этажа — и вы реально рискуете так и не дойти до моря. www.hyatt.com

Hyatt Regency Sochi, Сочи

3. Rodina Grand Hotel & Spa

Rodina Grand Hotel & Spa, Сочи

Авторы этого гостиничного проекта в Сочи – известный дизайнер Маттео Тун и группа компаний Domus Aurea Design Interiors Group, один из старейших игроков на отечественным интерьерном рынке. Они реконструировали легендарный пансионат «Россия» – здравницу в самом центре Сочи в стиле сталинского неоклассицизма, где любила отдыхать партийная элита 1970-х. От былых советских времен здесь остались разве что стены: количество номеров в главном корпусе сократилось до 40, а площадь их увеличилась, интерьеры приобрели европейский уют, а территория обзавелась собственным субтропическим парком площадью 15 га с гигантскими кедрами и лиственницами. К тому же у санатория появился новый корпус Villa на 20 номеров. Сегодня Rodina Grand Hotel & Spa – это современный, комфортный пансионат со всеми удобствами и одним из крупнейших в мире spa-комплексов площадью 4 500 кв м. http://grandhotelrodina.ru

Rodina Grand Hotel & Spa, Сочи

Rodina Grand Hotel & Spa, Сочи

4. DOLINA 960

Dolina 960, Красная Поляна, Сочи

Как следует из названия отеля, располагается он на высоте 960 метров над уровнем моря, в 10 минутах от подъемников, на территории курортного экологического комплекса «Горки Город». Источником вдохновения для дизайнеров стала атмосфера бурных 1960-х и яркие принты Роя Лихтенштейна в стиле поп-арт. В отеле отличный спа-центр, где есть хаммам, сауна, бассейны, предлагается широкий выбор спа-процедур и массаж (в том числе спортивный «Олимпийский тонус», позволяющий быстро восстановиться после интенсивных нагрузок). Так что в какое бы время года вы сюда ни приехали, скучать здесь точно не придется! http://dolina960.ru



Dolina 960, Красная Поляна, Сочи

Dolina 960, Красная Поляна, Сочи

5. Gorki Hotel & Suites

Gorki Hotel & Suites, Красная Поляна, Сочи

Еще один отель в Олимпийском Сочи, достойный упоминания, - Gorki Hotel & Suites. 52 номера люкс выполнены в современном стиле и нейтральных бежевых тонах с добавлением ярких акцентов. В комнатах много света, а из окон открываются панорамные виды на горы Кавказа и долину. Основной материал – дерево, что роднит этот горный отель с альпийскими шале. Для гостей, приезжающих отдыхать всей семьей или большой компанией, предусмотрено два двухэтажных номера: «Дуплекс» и «Красная Поляна». https://gorkygorod.ru

Gorki Hotel & Suites, Красная Поляна, Сочи

Gorki Hotel & Suites, Красная Поляна, Сочи

6. RIXOS KRASNAYA POLYANA SOCHI

Rixos Krasnaya Polyana Sochi, Красная Поляна, Сочи

Пятизвездочный отель Rixos Krasnaya Polyana Sochi – первый проект известной турецкой гостиничной сети Rixos Hotels в России, которая славится своим сервисом премиум-класса. Качество услуг уже было отмечено профессионалами отрасли. Отель стал финалистом премии Russian Hospitality Awards 2016, получив наивысший балл в номинации «Лучший горнолыжный отель». Также он победил в премии Travellers` Choice 2017 и вошел в списки 25 лучших отелей России и мира по версии TripAdviser, стал лауреатом национального конкурса «Лучшие гостиницы РФ 2016» и получил самую престижную премию в сфере горнолыжного туризма World Ski Award, став лучшим горнолыжным отелем России 2016. В отеле 114 номеров, в том числе сьюты, королевские и президентские номера, два конференц-зала и бальный зал, а также двухуровневый spa-центр Rixos Royal SPA с тренажерным залом, крытым бассейном с панорамными окнами, зонами для релакса, саунами, турецким хамамом, витамин-баром и салонами красоты. Над интерьерами работал шведский дизайнер Кристиан Люндвал, который сделал ставку на эклектичный современный стиль с элементами скандинавского дизайна, классики, ар-нуво. Сочетание инновационных материалов и ультрасовременной электроники со сложным декором делают внутреннее пространство оригинальным и ни на что не похожим http://krasnayapolyanasochi.rixos.com

Rixos Krasnaya Polyana Sochi, Красная Поляна, Сочи

Rixos Krasnaya Polyana Sochi, Красная Поляна, Сочи

7. BLAGA DOM

BLAGA DOM, станица Благовещенская, Анапа

«Самый чистый пляж вблизи Анапы», – гласит заглавная надпись на сайте бутик-отеля Blada Dom в станице Благовещенской. Хозяйка и главный дизайнер этой небольшой, но уютной семейной гостиницы под Анапой – московский декоратор Ольга Иевлева, которая все сделала здесь буквально своими руками. В гостинице всего пять номеров, каждый из которых имеет свой цвет: Белый, Бирюзовый, Синий, Розовый, Зеленый. В стоимость проживания входит завтрак, кроме того на территории отеля есть летняя кухня, где можно готовить самим, и фруктовый сад, где можно собирать свежие фрукты прямо к столу. http://blaga.house

BLAGA DOM, станица Благовещенская, Анапа