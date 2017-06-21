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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

21 июня 2017Парфенова Татьяна

Безвизивый режим: дизайн-отели на юге России

Представляем семь дизайнерских отелей на отечественных курортах, которые не уступают лучшим гостиницам Европы

За первоклассным отдыхом не обязательно ехать за тридевять земель. Дизайнерские отели, вкусную еду, целебные спа-процедуры и живописные пейзажи можно обнаружить и на просторах нашей страны.

1. MRIYA RESORT & SPA

MRIYA RESORT & SPA

Mrya Resort & Spa, Ялта, Крым

Круглогодичный гостинично-курортный комплекс спроектирован звездным архитектром Норманом Фостером. Уже одно это делает открывшийся в 2014 году отель в Ялте — выдающимся местом для отдыха. Но комплес славится не только своей архитектурой. Mriya Resort & Spa уже успел получить премию World Travel Awards — аналог «Оскара» в туристической индустрии. И, пожалуй, есть за что! В арсенале отеля 422 номера с видом на море, 14 президентских вилл, открытый подогреваемый бассейн, частный пляж, мишленовский шеф-повар, но главное — медицинский центр с индивидуальными оздоровительными программами. www.mriyaresort.com

MRIYA RESORT & SPA

Mrya Resort & Spa, Ялта, Крым

MRIYA RESORT & SPA

Mrya Resort & Spa, Ялта, Крым

2. HAYATT REGENCY SOCHI

HAYATT REGENCY SOCHI

Hyatt Regency Sochi, Сочи

Одно из достоинств этого отеля в Сочи, помимо стильного минималистского дизайна, — панорамное остекление во всех номерах. Из каждого окна открываются прекрасные виды на Черноморское побережье. Добавьте к этому рестораны с разнообразной кухней, бар у бассейна под открытым небом, бальный зал площадью 400 кв. метров и спа-центр в два этажа — и вы реально рискуете так и не дойти до моря. www.hyatt.com

HAYATT REGENCY SOCHI

Hyatt Regency Sochi, Сочи

3. Rodina Grand Hotel & Spa

RODINA GRAND HOTEL & SPA

Rodina Grand Hotel & Spa, Сочи

Авторы этого гостиничного проекта в Сочи – известный дизайнер Маттео Тун и группа компаний Domus Aurea Design Interiors Group, один из старейших игроков на отечественным интерьерном рынке. Они реконструировали легендарный пансионат «Россия» – здравницу в самом центре Сочи в стиле сталинского неоклассицизма, где любила отдыхать партийная элита 1970-х.

От былых советских времен здесь остались разве что стены: количество номеров в главном корпусе сократилось до 40, а площадь их увеличилась, интерьеры приобрели европейский уют, а территория обзавелась собственным субтропическим парком площадью 15 га с гигантскими кедрами и лиственницами. К тому же у санатория появился новый корпус Villa на 20 номеров. Сегодня Rodina Grand Hotel & Spa – это современный, комфортный пансионат со всеми удобствами и одним из крупнейших в мире spa-комплексов площадью 4 500 кв м. http://grandhotelrodina.ru

RODINA GRAND HOTEL & SPA

Rodina Grand Hotel & Spa, Сочи

RODINA GRAND HOTEL & SPA

Rodina Grand Hotel & Spa, Сочи

4. DOLINA 960

DOLINA 960

Dolina 960, Красная Поляна, Сочи

Как следует из названия отеля, располагается он на высоте 960 метров над уровнем моря, в 10 минутах от подъемников, на территории курортного экологического комплекса «Горки Город». Источником вдохновения для дизайнеров стала атмосфера бурных 1960-х и яркие принты Роя Лихтенштейна в стиле поп-арт. В отеле отличный спа-центр, где есть хаммам, сауна, бассейны, предлагается широкий выбор спа-процедур и массаж (в том числе спортивный «Олимпийский тонус», позволяющий быстро восстановиться после интенсивных нагрузок). Так что в какое бы время года вы сюда ни приехали, скучать здесь точно не придется! http://dolina960.ru


DOLINA 960

Dolina 960, Красная Поляна, Сочи

DOLINA 960

Dolina 960, Красная Поляна, Сочи

5. Gorki Hotel & Suites

GORKI HOTEL & SUITES

Gorki Hotel & Suites, Красная Поляна, Сочи

Еще один отель в Олимпийском Сочи, достойный упоминания, - Gorki Hotel & Suites. 52 номера люкс выполнены в современном стиле и нейтральных бежевых тонах с добавлением ярких акцентов. В комнатах много света, а из окон открываются панорамные виды на горы Кавказа и долину. Основной материал – дерево, что роднит этот горный отель с альпийскими шале. Для гостей, приезжающих отдыхать всей семьей или большой компанией, предусмотрено два двухэтажных номера: «Дуплекс» и «Красная Поляна». https://gorkygorod.ru

GORKI HOTEL & SUITES

Gorki Hotel & Suites, Красная Поляна, Сочи

GORKI HOTEL & SUITES

Gorki Hotel & Suites, Красная Поляна, Сочи

6. RIXOS KRASNAYA POLYANA SOCHI

RIXOS KRASNAYA POLYANA SOCHI

Rixos Krasnaya Polyana Sochi, Красная Поляна, Сочи

Пятизвездочный отель Rixos Krasnaya Polyana Sochi – первый проект известной турецкой гостиничной сети Rixos Hotels в России, которая славится своим сервисом премиум-класса. Качество услуг уже было отмечено профессионалами отрасли. Отель стал финалистом премии Russian Hospitality Awards 2016, получив наивысший балл в номинации «Лучший горнолыжный отель». Также он победил в премии Travellers` Choice 2017 и вошел в списки 25 лучших отелей России и мира по версии TripAdviser, стал лауреатом национального конкурса «Лучшие гостиницы РФ 2016» и получил самую престижную премию в сфере горнолыжного туризма World Ski Award, став лучшим горнолыжным отелем России 2016.

В отеле 114 номеров, в том числе сьюты, королевские и президентские номера, два конференц-зала и бальный зал, а также двухуровневый spa-центр Rixos Royal SPA с тренажерным залом, крытым бассейном с панорамными окнами, зонами для релакса, саунами, турецким хамамом, витамин-баром и салонами красоты. Над интерьерами работал шведский дизайнер Кристиан Люндвал, который сделал ставку на эклектичный современный стиль с элементами скандинавского дизайна, классики, ар-нуво. Сочетание инновационных материалов и ультрасовременной электроники со сложным декором делают внутреннее пространство оригинальным и ни на что не похожим http://krasnayapolyanasochi.rixos.com

RIXOS KRASNAYA POLYANA SOCHI

Rixos Krasnaya Polyana Sochi, Красная Поляна, Сочи

RIXOS KRASNAYA POLYANA SOCHI

Rixos Krasnaya Polyana Sochi, Красная Поляна, Сочи

7. BLAGA DOM

BLAGA DOM

BLAGA DOM, станица Благовещенская, Анапа

«Самый чистый пляж вблизи Анапы», – гласит заглавная надпись на сайте бутик-отеля Blada Dom в станице Благовещенской. Хозяйка и главный дизайнер этой небольшой, но уютной семейной гостиницы под Анапой – московский декоратор Ольга Иевлева, которая все сделала здесь буквально своими руками. В гостинице всего пять номеров, каждый из которых имеет свой цвет: Белый, Бирюзовый, Синий, Розовый, Зеленый. В стоимость проживания входит завтрак, кроме того на территории отеля есть летняя кухня, где можно готовить самим, и фруктовый сад, где можно собирать свежие фрукты прямо к столу. http://blaga.house

BLAGA DOM

BLAGA DOM, станица Благовещенская, Анапа

BLAGA DOM

BLAGA DOM, станица Благовещенская, Анапа

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