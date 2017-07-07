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    07 июля 2017

    Башня Stacked Vases: развитие проекта Захи Хадид

    Архитекторы Zaha Hadid Architects показали новый вариант проекта башни в Мельбурне

    Заха Хадид

    Проект башни Stacked Vases

    Впервые представленная лондонским ZHA еще в 2015 году башня будет расположена на улице Коллинз, в центре делового района города. Четыре блока с белыми фасадами, которые архитекторы называют «вазоообразными», составят башню высотой 185 метров – в ней распахнет двери отель Mandarin Oriental со 196 номерами, конференц-залом, спа-салоном и крытым бассейном, кроме того, планируется открытие 148 частных апартаментов на верхних этажах.

    «Mandarin Oriental, Melbourne, установит новый стандарт гостиничного обслуживания в городе»», – пообещал Кевин Ли, управляющий директор Landream, компании, контролирующей проект после ухода основателя Zaha Hadid Architects Захи Хадид.

    Заха Хадид

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