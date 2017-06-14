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14 июня 2017Мирошник Лариса

Артистичная кухня Nolte — гвоздь программы недели дизайна в Санкт-Петербурге

Фабрика Nolte Küchen представила экстравагантную модель nolte neo Loft на St. Petersburg Design Week

Nolte Küchen на St. Petersburg Design Week

Неделя дизайна St. Petersburg Design Week прошла в северной столице. С 31 мая по 3-е июня, в центре внимания гостей фестиваля была экстравагантная модель nolte neo Loft от фабрики Nolte Küchen. Cтильный кухонный остров, украшенный принтами-граффити и белоснежной барной стойкой стал центром притяжения модной общественности.

Nolte Küchen на St. Petersburg Design Week

Экспозиция фабрики Nolte Küchen встречала гостей недели дизайна в новом арт-пространстве Санкт-Петербурга ArtPlay SPB.

Nolte Küchen на St. Petersburg Design Week

Креативная модель nolte neo Loft была выбрана за соответствие творческой атмосфере мероприятия. Дизайн nolte neo Loft — отражение энергии большого города и современного стиля жизни. Фасады острова покрыты черно-белыми принтами–граффити. Мебельную инсталляцию дополнила бытовая техника KitchenAid: островная вытяжка, индукционная варочная панель и колонна, вмещающая духовой шкаф, вакууматор и прибор для шоковой заморозки.

Nolte Küchen на St. Petersburg Design Week

Шеф-повар Михаил Лиске

В дни фестиваля на кухне Nolte шеф-повар Михаил Лиске проводил кулинарные мастер-классы. Участники выставки узнали, как быстро приготовить невероятно вкусные блюда, в числе которых утиная грудка-гриль с клубничным чатни и «сельдереевой-эспумой», крем-брюле с «шариком» из изомальта и фламбе-свежей ягоды, тайский салат Пак-Чой с бобами и куриным бедрышком под пряным соусом и многое другое.

Nolte Küchen на St. Petersburg Design Week

С лекцией о модном направлении «Фуд-дизайне» выступила тренд-аналитик Ольга Косырева. На встрече присутствовали почетные гости из Германии — генеральный директор фабрики Nolte Küchen Экхард Вефинг и экспорт-менеджер по восточной Европе Артур Ваут.

www.nolte-kuechen.ru

Nolte Küchen на St. Petersburg Design Week

Экхард Вефинг, Ольга Косырева, Артур Ваут, Елена Малиновская, Татьяна Костина, Елена Савич

Nolte Küchen на St. Petersburg Design Week

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