Артистичная кухня Nolte — гвоздь программы недели дизайна в Санкт-Петербурге

Неделя дизайна St. Petersburg Design Week прошла в северной столице. С 31 мая по 3-е июня, в центре внимания гостей фестиваля была экстравагантная модель nolte neo Loft от фабрики Nolte Küchen. Cтильный кухонный остров, украшенный принтами-граффити и белоснежной барной стойкой стал центром притяжения модной общественности.

Экспозиция фабрики Nolte Küchen встречала гостей недели дизайна в новом арт-пространстве Санкт-Петербурга ArtPlay SPB.

Креативная модель nolte neo Loft была выбрана за соответствие творческой атмосфере мероприятия. Дизайн nolte neo Loft — отражение энергии большого города и современного стиля жизни. Фасады острова покрыты черно-белыми принтами–граффити. Мебельную инсталляцию дополнила бытовая техника KitchenAid: островная вытяжка, индукционная варочная панель и колонна, вмещающая духовой шкаф, вакууматор и прибор для шоковой заморозки.

Шеф-повар Михаил Лиске

В дни фестиваля на кухне Nolte шеф-повар Михаил Лиске проводил кулинарные мастер-классы. Участники выставки узнали, как быстро приготовить невероятно вкусные блюда, в числе которых утиная грудка-гриль с клубничным чатни и «сельдереевой-эспумой», крем-брюле с «шариком» из изомальта и фламбе-свежей ягоды, тайский салат Пак-Чой с бобами и куриным бедрышком под пряным соусом и многое другое.

С лекцией о модном направлении «Фуд-дизайне» выступила тренд-аналитик Ольга Косырева. На встрече присутствовали почетные гости из Германии — генеральный директор фабрики Nolte Küchen Экхард Вефинг и экспорт-менеджер по восточной Европе Артур Ваут. www.nolte-kuechen.ru