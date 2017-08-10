Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    ELLE Decoration

    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    10 августа 2017

    Адам Левин и его особняк в Лос-Анджелесе

    Страшно представить сколько денег Адам Левин потратил на свой новый особняк в Лос-Анджелесе

    Адам Левин и его особняк в Лос-Анджелесе

    Фронтмен группы Maroon 5 и судья телепрограммы «Голос Америки» Адам Левин потратил 18 миллионов долларов на особняк в Лос-Анджелесе. Новый дом Адама Левина в окрестностях Лос-Анджелеса, в Холмби-Хиллз, спроектировал архитектор Каспар Эмке в 1966 году. Имение выполнено в стиле французского регенства. Дом площадью 850 кв. м. стоит на 4800 кв. м. земли. Из него открывается чудесный вид на загородный клуб Лос-Анджелеса и бизнес-центр CenturyCity. Пять спален, пять с половиной ванных комнат стандартного размера и одна королевская – выполненная в мраморе, а также кухня и бассейн с пристройкой. Еще на территории новой недвижимости построен двухэтажный гостевой дом и гараж на три автомобиля.

    Левин и его жена Бехати Принслу, ангел Victoria's Secret, в прошлом году продали свой лофт в Сохо за 5,5 миллиона и наконец-то переехали в новое жилье.

    Адам Левин и его особняк в Лос-Анджелесе
    Адам Левин и его особняк в Лос-Анджелесе
    Адам Левин и его особняк в Лос-Анджелесе
    Адам Левин и его особняк в Лос-Анджелесе
    Адам Левин и его особняк в Лос-Анджелесе
    Адам Левин и его особняк в Лос-Анджелесе
    Адам Левин и его особняк в Лос-Анджелесе
    Адам Левин и его особняк в Лос-Анджелесе
    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз