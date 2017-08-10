Адам Левин и его особняк в Лос-Анджелесе

Фронтмен группы Maroon 5 и судья телепрограммы «Голос Америки» Адам Левин потратил 18 миллионов долларов на особняк в Лос-Анджелесе. Новый дом Адама Левина в окрестностях Лос-Анджелеса, в Холмби-Хиллз, спроектировал архитектор Каспар Эмке в 1966 году. Имение выполнено в стиле французского регенства. Дом площадью 850 кв. м. стоит на 4800 кв. м. земли. Из него открывается чудесный вид на загородный клуб Лос-Анджелеса и бизнес-центр CenturyCity. Пять спален, пять с половиной ванных комнат стандартного размера и одна королевская – выполненная в мраморе, а также кухня и бассейн с пристройкой. Еще на территории новой недвижимости построен двухэтажный гостевой дом и гараж на три автомобиля.

Левин и его жена Бехати Принслу, ангел Victoria's Secret, в прошлом году продали свой лофт в Сохо за 5,5 миллиона и наконец-то переехали в новое жилье.