Выбор звезды: Джейми Дрейк

Основал бюро совместно с дизайнером Калебом Андресоном – Drake +Anderson, www.drakeanderson.com

Ужин в Il Cantinori

Я часто хожу в этот ресторан в южной части Манхэттена, известный своей чудесной атмосферой, близкой к домашней, и насладиться любимой тосканской кухней – например, пастой pappardelle alla buttera.

Зеркала из галереи Эрве ван дер Стратена

Отражения в зеркалах французского дизайнера всегда волшебны.

Марракеш

Город для мечтаний и наслаждений. Бар в отеле Royal Mansour - один из самых красивых, которые я когда-либо видел.

Белые трюфели

Их сезон короток, но воспоминания об аромате и вкусе остаются надолго.

Парфюм Terre d’Hermes

Один из самых стойких древесных ароматов с цитрусовыми нотками.

Лондонский музей The Wallace Collection

Собрание Уоллеса - музей, известный уникальным подбором произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства XIV—XIX веков. Здесь я всегда вдохновляюсь удивительным разнообразием французской мебели XVIII века и изделиями из фарфора и бронзы.

Черные шерстяные водолазки

Я чувствую себя ухоженным, когда надеваю водолазку от Yves Saint Laurent или John Smedley.

Кофеварка Nespresso Citiz

Эта «малышка» выглядит уместно и элегантно на моей кухне. Кофе будит меня и заставляет выйти из дома

Википедия

Удивительно, но этот сайт отвечает на все вопросы о знаменитостях.

Золотая пряжка от Dadid Webb

Двадцать лет назад в качестве подарка себе день рождения я купил ремень с пряжкой из золота в 18 карат и ношу его до сих пор, практически каждый день.

Текстиль, Sabina Fay Braxton

Я обожаю этот роскошный текстиль, особенно тисненый бархат.

Бродвейские мюзиклы