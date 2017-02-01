Выбор итальянского архитектора Винченцо де Котиса

1. В выходные я часто уезжаю в Пьетросанту — дорога от Милана занимает два с половиной часа на машине. Это небольшой, но по-своему очаровательный городок в Тоскане, интересный своим культурным наследием.

2. За итальянскими деликатесами советую отправиться в Peck (Via Spadari, 9). Заведение в центре Милана, объединяющее под одной крышей ресторан, бар и магазин, было открыто еще в далеком 1883 году. Здесь можно найти продукты и вина из всех регионов Италии.

3. Антиквариат и винтаж для своих проектов я покупаю на парижских блошиных рынках. Самый любимый — это, пожалуй, один из крупнейших и известных — Сент-Уан (Porte de Clingancourt). Я готов бесконечно бродить там в поисках сокровищ.

4. Лучшие морепродукты в городе подают в La Langosteria (Милан, Via Savona, 10). Всегда очень свежие и во всевозможных комбинациях.

5. Помимо интерьеров, мне интересен предметный дизайн. Мебель по моим эскизам выпускается в основном ограниченным тиражом и выставляется в Galleria De Cotiis (Милан, Via Carlo de Cristoforis, 14). Кроме того, я разработал коллекцию для италь­янской марки Cecotti. Например, торшер After Glow, по форме напоминающий настольную лампу.

6. Интересным экспериментом для меня стал опыт оформления бутика Antonia в Милане (Via Cusani, 5). В интерьере есть все, что я люблю: обшарпанные стены в сочетании с мраморным полом, желтый металл в отделке рядом с ярким бархатом в обивке диванов, сделанных по моим эскизам.

7. Главная площадка в Милане для современного искусства с недавних пор — музейный комплекс Fondazione Prada (Largo Isarco, 2). Архитектурный проект Рема Колхаса сам по себе заслуживает внимания, да и выставки здесь проходят отличные.

8. Книжный магазин с отличной подборкой альбомов по дизайну и искусству — Armani Libri (Милан, Via Alessandro Manzoni, 31). Часть моей библиотеки — отсюда.

9. Небанальные флористические композиции составляют в студии Tearose shop (Милан, Via Croce Rossa, 2). Я сам всегда заказываю цветы именно здесь — выбираю в зависимости от сезона и повода.