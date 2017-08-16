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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    16 августа 2017Мирошник Лариса

    Вечная молодость Алессандро Мендини

    16 августа отмечает день рождения самый бесстрашный классик итальянского дизайна. Поздравляем маэстро и представляем 10 его экстравагантных проектов

    Ар­хи­тек­тор, ди­зай­нер, исто­рик и те­о­ре­тик ди­зай­на Алес­санд­ро Мен­ди­ни (Alessandro Mendini) родился в Милане 16 августа 1931 года. Получив диплом архитектора в миланском Политехническом институте в 1959 году, Алессандро поступает в бюро Nizzoli Associati, заявляя о себе громкими проектами. В начале 1970-х, уже получивший признание архитектурного сообщества, Мендини становится редактором жур­на­ла Casabella, прев­ра­тив его в ав­то­ри­те­тное издание об авангардной архитектуре и дизайне.

    Вечная молодость Алессандро Мендини фото [12]

    Алессандро Мендини и его внук Карло представляют настольную лампу Amuleto, созданную Мендини для бренда Ramun

    Вокруг Мендини собирается яркий коллектив единомышленников — дизайнеры и проектировщики Франко Раджи, Паоло Нава, Гаэтано Пеше, Этторе Соттсасс, члены групп Archizoom, Superstudio и другие. Сегодня эти имена «вписаны золотом» в историю дизайна ХХ века. В 1973 году Мендини становится одним из основателей объединения Global Tools — школы радикальной архитектуры и «антидизайна».

    Вечная молодость Алессандро Мендини фото [2]

    Кресло Proust, 1993 год, Cappellini, www.cappellini.com

    Бунтарские идеи рубежа 60-70-х годов захватили новое поколение архитекторов и дизайнеров. Молодые творцы больше не хотят создавать «элегантные» предметы, выступая против «потребительского» дизайна. Радикально настроенная молодежь движения «Антидизайн» отказывалась от канононов проектирования, заменяя их игрой с формой и цветом.

    Вечная молодость Алессандро Мендини фото [5]

    Инсталляция Furniture for Men, 2011 год, для выставки бренда мозаики Bisazza, www.bisazza.com

    В 1977 году Алессандро Мендини создает журнал Modo — витрину пострадикального дизайна. А в 1980 году он становится главным редактором культового журнала Domus, делая акцент на моде, современном искусстве и передовом дизайне.

    Вечная молодость Алессандро Мендини фото [4]

    Стол-кресло Zabro, Zanotta, www.zanotta.it

    В 1989 году Алессандро вместе с братом Франческо основал собственную студию Atelier Mendini. Среди проектов студии здание музея Groninger в Нидерландах (1989–1994), мемориал «Башня Рая» в Хиросиме (1989), Casa Della Felicita в итальянском местечке Оменья (1989). Работы Atelier Mendini украшают экспозиции музеев MoMА, нью-йоркского Metropolitan, Центра Помпиду в Париже и других. Дизайн-объекты Мендини выставляют галереи и аукционы, в том числе парижская Kreo, постоянный участник главных арт-ярмарок мира Design Miami/Basel и PAD.


    Вечная молодость Алессандро Мендини фото [10]

    Совместная инсталляция картин американского художника Питера Хелли и Алессандро Мендини, оформившего пространство экспозиции Mary Boone Gallery в Нью-Йорке, 2013 год

    Вечная молодость Алессандро Мендини фото [3]

    Коллекция штопоров в виде фигурок, Alessi, www.alessi.com

    Всю жизнь лет Мендини находится в эпицентре передового дизайна, выступая идеологом обновления итальянской и международной культуры дизайна. По сей день его проекты поражают авангардным духом молодости и бескомпромисности. Сегодня бурная деятельность мэтра по прежнему связана с горомкими арт-перформансами, акциями и инсталляциями.

    Вечная молодость Алессандро Мендини фото [9]

    Здание олимпийского бассейна в Триесте, 2004 год

    Вечная молодость Алессандро Мендини фото [8]

    Куртка из коллекции рабочей одежды для марки Supreme, 2016 год, www.supremenewyork.com

    Вечная молодость Алессандро Мендини фото [7]

    Первая модель дивана Kandissi была создана Алессандро Мендини в 1978 году, в составе объединения Studio Alchimia. В 2015 году новую версию дивана под названием K2 представила компания A lot of Brasil, www.alotofbrasil.com.br

    Вечная молодость Алессандро Мендини фото [11]

    Здание музея Groninger в Нидерландах, 1989–1994 годы

    Вечная молодость Алессандро Мендини фото [6]

    Система хранения Schermo, Porro, www.pooro.com

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