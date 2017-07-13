Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    ELLE Decoration

    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    13 июля 2017

    В гостях у Мэттью Перри

    Знаменитый «друг» живет в доме со стеклянными стенами и панорамным бассейном

    Как мы все помним, Чендлер Бинг, обаятельный герой Мэттью Перри в знаменитом сериале «Друзья», принесшем актеру мировую известность, проживает в небольшой холостяцкой квартирке на Манхэттене со своим другом Джо Трибиани, живой уткой и курицей. В реальной же жизни Перри предпочитает роскошный голливудский особняк, как тот, что он приобрел в 2011 году за восемь с половиной миллионов долларов. В доме общей площадью почти тысяча квадратных метров со стеклянными стенами предусмотрено три спальни и целых пять ванных комнат. Из окон открывается прекрасный вид на центр Лос-Анджелеса и Тихий океан. Также отдельное помещение отведено под домашний кинотеатр. Перри оснастил его профессиональным оборудованием, огромным экраном и удобной мебелью для приятного просмотра любимых фильмов. Еще одной достопримечательностью дома является чудесный панорамный бассейн со ступенчатым переливом воды и зонами для отдыха. Здесь Перри любит устраивать вечеринки, приглашая на коктейль своих именитых соседей:Леонардо Ди Каприо, Киану Ривза, Джоди Фостер и Тоби Магуайера. Однако недавно в связи с переездом в Нью-Йорк актер решил расстаться с шикарной недвижимостью, выставив особняк на продажу за 13 миллионов. На вырученные деньги Перри собирается приобрести апартаменты в модном районе Трибека, известном своими булыжными мостовыми, зелеными парками и множеством маленьких уютных кафе. Ничего не напоминает?

    В гостях у Мэттью Перри
    В гостях у Мэттью Перри
    В гостях у Мэттью Перри
    В гостях у Мэттью Перри
    В гостях у Мэттью Перри
    В гостях у Мэттью Перри
    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз