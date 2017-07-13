В гостях у Мэттью Перри

Как мы все помним, Чендлер Бинг, обаятельный герой Мэттью Перри в знаменитом сериале «Друзья», принесшем актеру мировую известность, проживает в небольшой холостяцкой квартирке на Манхэттене со своим другом Джо Трибиани, живой уткой и курицей. В реальной же жизни Перри предпочитает роскошный голливудский особняк, как тот, что он приобрел в 2011 году за восемь с половиной миллионов долларов. В доме общей площадью почти тысяча квадратных метров со стеклянными стенами предусмотрено три спальни и целых пять ванных комнат. Из окон открывается прекрасный вид на центр Лос-Анджелеса и Тихий океан. Также отдельное помещение отведено под домашний кинотеатр. Перри оснастил его профессиональным оборудованием, огромным экраном и удобной мебелью для приятного просмотра любимых фильмов. Еще одной достопримечательностью дома является чудесный панорамный бассейн со ступенчатым переливом воды и зонами для отдыха. Здесь Перри любит устраивать вечеринки, приглашая на коктейль своих именитых соседей:Леонардо Ди Каприо, Киану Ривза, Джоди Фостер и Тоби Магуайера. Однако недавно в связи с переездом в Нью-Йорк актер решил расстаться с шикарной недвижимостью, выставив особняк на продажу за 13 миллионов. На вырученные деньги Перри собирается приобрести апартаменты в модном районе Трибека, известном своими булыжными мостовыми, зелеными парками и множеством маленьких уютных кафе. Ничего не напоминает?