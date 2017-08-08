В гостях у Майкла Фассбендера: новый дом звезды в Португалии

Звезда блокбастеров «Люди Икс», нового «Чужой: Завет», главный герой кинодрамы «Стив Джобс» и один из самых сексуальных актеров Голливуда Майкл Фассбендер обзавелся недавно недвижимостью в столице Португалии. Новая квартира расположена в знаменитом квартале Алфама – одном из самых старых, колоритных и престижных районов Лиссабона, – и обошлась актеру в сумму около 2 млн евро.

Роскошный дуплекс с пятью спальнями общей площадью 358 кв. м находится в новом жилом комплексе Porta da Frente Palacio Santa Helena. Это историческое здание конца XVI, которое недавно было полностью отреставрировано, реконструировано и переделано под элитное жилье на двадцать квартир.