В гостях у Майкла Фассбендера: новый дом звезды в Португалии

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Известный актер показал приобретенную недавно квартиру в центре Лиссабона
Звезда блокбастеров «Люди Икс», нового «Чужой: Завет», главный герой кинодрамы «Стив Джобс» и один из самых сексуальных актеров Голливуда Майкл Фассбендер обзавелся недавно недвижимостью в столице Португалии. Новая квартира расположена в знаменитом квартале Алфама – одном из самых старых, колоритных и престижных районов Лиссабона, – и обошлась актеру в сумму около 2 млн евро.
Роскошный дуплекс с пятью спальнями общей площадью 358 кв. м находится в новом жилом комплексе Porta da Frente Palacio Santa Helena. Это историческое здание конца XVI, которое недавно было полностью отреставрировано, реконструировано и переделано под элитное жилье на двадцать квартир.
Оформлением интерьеров занимался архитектор Самуэль Торрес. Он сохранил историческую лепнину и старинные сводчатые окна и выбрал для стен единую белую гамму, благодаря чему квартира буквально залита светом и воздухом. Из панорамных окон открываются потрясающие виды на реку Тахо, есть зеленая терраса с садом и бассейном. Внутри можно заметить много произведений искусства и культовую мебель вроде столов и кресел Knoll, диванов Cassina, торшеров Moooi или аксессуаров Kartell.
Майкл Фассбендер не единственная звезда, решившая обосноваться в Португалии. Недавно в одном из престижных пригородов Лиссабона приобрела поместье Мадонна и, если верить таблоидам, даже уже присматривала там школу для своих детей.