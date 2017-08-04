Кортни Кардашьян называют самой серьезной из звездных сестер. Она единственная из всего семейства, кто получил высшее образование, и серьезно занимается бизнесом. На пару с матерью она владеет бутиками детской одежды и вместе с сестрами Ким и Хлои развивает сеть магазинов женской одежды. Кортни часто работает дома, чтобы больше времени проводить с детьми - семилетним Мейсоном Дэшом, четырехлетней Пенелопой и головалым Рейном Эстоном, поэтому в ее доме рабочий кабинет занимает одно из самых главных мест.

Дом в местечке Калабасас в двадцати километрах от Лос-Анджелеса, Калифорния, Кортни приобрела пару лет назад. Роскошный особняк площадью около 1000 кв м прежде занимал американский футболист Кишон Джонсон, которому рабочий кабинет был в принципе не нужен. А вот Кортни, напротив, первым делом организовала у себя полноценный домашний офис - «очень милый» и «вдохновляющий на творчество», мебель и декор для которого тщательно подбирала и расставляла своими руками (под руководством известного декоратора Мартина Лоренса-Булларда).