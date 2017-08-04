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    04 августа 2017

    В гостях у Кортни Кардашьян: рабочий кабинет звезды в Калифорнии

    Фотографии Бэтмана и ботинки Элтона Джона - теперь вы знаете, что находится у рабочего стола старшей сестры Ким Кардашьян

    Kourtney Kardashian Home Office

    Burke Doeren and Tayler Dubé

    Кортни Кардашьян называют самой серьезной из звездных сестер. Она единственная из всего семейства, кто получил высшее образование, и серьезно занимается бизнесом. На пару с матерью она владеет бутиками детской одежды и вместе с сестрами Ким и Хлои развивает сеть магазинов женской одежды. Кортни часто работает дома, чтобы больше времени проводить с детьми - семилетним Мейсоном Дэшом, четырехлетней Пенелопой и головалым Рейном Эстоном, поэтому в ее доме рабочий кабинет занимает одно из самых главных мест.

    Дом в местечке Калабасас в двадцати километрах от Лос-Анджелеса, Калифорния, Кортни приобрела пару лет назад. Роскошный особняк площадью около 1000 кв м прежде занимал американский футболист Кишон Джонсон, которому рабочий кабинет был в принципе не нужен. А вот Кортни, напротив, первым делом организовала у себя полноценный домашний офис - «очень милый» и «вдохновляющий на творчество», мебель и декор для которого тщательно подбирала и расставляла своими руками (под руководством известного декоратора Мартина Лоренса-Булларда).

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    • В гостях у Кортни Кардашьян: домашний офис звезды в Калифорнии | галерея [1] фото [1]

    ФотоBurke Doeren and Tayler Dubé

    ФотоBurke Doeren and Tayler Dubé

    ФотоBurke Doeren and Tayler Dubé

    ФотоBurke Doeren and Tayler Dubé

    ФотоBurke Doeren and Tayler Dubé

    ФотоBurke Doeren and Tayler Dubé

    ФотоBurke Doeren and Tayler Dubé

    ФотоBurke Doeren and Tayler Dubé

    В результате интерьер действительно получился уютным, спокойным, респектабельным и настраивающим на деловой лад. Центральное место здесь ответено винтажному письменному столу Jules Leleu с оригинальной стеклянной столешницей и креслам Пьера Женнере 1950-х годов с плетеным сидением и спинкой. «Натуральный тик и раттан делают это пространство теплым и уютным и отлично сочетаются с другими современными предметами», - говорит Кортни. - «На столе я стараюсь поддерживать чистоту и не загромождать его ненужным барахлом, чтобы оно не отвлекало от работы». И действительно, на рабочем месте у нее царит порядок и можно увидеть лишь макбук и несколько письменных аксессуаров от Bottega Veneta.

    Kourtney Kardashian Home OfficeФОТОBurke Doeren and Tayler Dubé

    Зато на книжных полках и на стенах - настоящая выставка современного искусства. Кортни обожает современную фотографию: рядом с ее рабочим местом можно увидеть фотографии Одри Хепберн, Мика Джаггера, Мии Фэрроу и Фрэнка Синатры, огромного Бэтмана работы Герба Ритца и рисунки Кертиса Кулига (самая известная его работа - неоновая инсталляция Love Me украшает детскую четырехлетней Пенелопы). Но самый интересный объект здесь - это ботинки на каблуках Элтона Джона! «Мне их отдал отец, он хранил их в шкафу, но я сделала им витрину - они такие необычные!»

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