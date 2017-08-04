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Фотографии Бэтмана и ботинки Элтона Джона - теперь вы знаете, что находится у рабочего стола старшей сестры Ким Кардашьян
Burke Doeren and Tayler Dubé
Кортни Кардашьян называют самой серьезной из звездных сестер. Она единственная из всего семейства, кто получил высшее образование, и серьезно занимается бизнесом. На пару с матерью она владеет бутиками детской одежды и вместе с сестрами Ким и Хлои развивает сеть магазинов женской одежды. Кортни часто работает дома, чтобы больше времени проводить с детьми - семилетним Мейсоном Дэшом, четырехлетней Пенелопой и головалым Рейном Эстоном, поэтому в ее доме рабочий кабинет занимает одно из самых главных мест.
Дом в местечке Калабасас в двадцати километрах от Лос-Анджелеса, Калифорния, Кортни приобрела пару лет назад. Роскошный особняк площадью около 1000 кв м прежде занимал американский футболист Кишон Джонсон, которому рабочий кабинет был в принципе не нужен. А вот Кортни, напротив, первым делом организовала у себя полноценный домашний офис - «очень милый» и «вдохновляющий на творчество», мебель и декор для которого тщательно подбирала и расставляла своими руками (под руководством известного декоратора Мартина Лоренса-Булларда).
В результате интерьер действительно получился уютным, спокойным, респектабельным и настраивающим на деловой лад. Центральное место здесь ответено винтажному письменному столу Jules Leleu с оригинальной стеклянной столешницей и креслам Пьера Женнере 1950-х годов с плетеным сидением и спинкой. «Натуральный тик и раттан делают это пространство теплым и уютным и отлично сочетаются с другими современными предметами», - говорит Кортни. - «На столе я стараюсь поддерживать чистоту и не загромождать его ненужным барахлом, чтобы оно не отвлекало от работы». И действительно, на рабочем месте у нее царит порядок и можно увидеть лишь макбук и несколько письменных аксессуаров от Bottega Veneta.
Зато на книжных полках и на стенах - настоящая выставка современного искусства. Кортни обожает современную фотографию: рядом с ее рабочим местом можно увидеть фотографии Одри Хепберн, Мика Джаггера, Мии Фэрроу и Фрэнка Синатры, огромного Бэтмана работы Герба Ритца и рисунки Кертиса Кулига (самая известная его работа - неоновая инсталляция Love Me украшает детскую четырехлетней Пенелопы). Но самый интересный объект здесь - это ботинки на каблуках Элтона Джона! «Мне их отдал отец, он хранил их в шкафу, но я сделала им витрину - они такие необычные!»