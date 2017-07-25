В гостях у Аманды Сейфрид

Катскильские горы в долине Гудзона – излюбленное место отдыха жителей Нью-Йорка. Именно здесь, среди холмов, покрытых пышной зеленью, присмотрела себе загородный дом голливудская актриса Аманда Сейфрид.

Обычно момент, когда дизайнер, закончив работу над интерьером, показывает его клиенту, напоминает шоу на Бродвее. Двери распахиваются – и та-дам! Перед глазами хозяев возникает идеальная картинка, словно сошедшая со страниц интерьерного журнала: все, от ваз с цветами до диванных подушек, красиво разложено и расставлено по своим местам, полы блестят свежим лаком, а стены радуют глаз новыми обоями. В общем, заходи и живи.

Так вот, когда дизайнер Сара Замес представляла Аманде Сейфрид ее новый дом все было совершенно по-другому. Дом был, конечно, вполне пригоден для жизни, но интерьер нельзя было назвать «законченным» в привычном смысле этого слова. Более того, половина запланированных работ еще даже не началась. Что за неслыханная дерзость, спросите вы. Отнюдь! Именно это актриса и заказывала.

Сейфрид хотела, чтобы обстановка дома складывалась постепенно, в процессе жизни. «Я попросила Сару создать для меня что-то вроде холста, на который я бы постепенно накладывала слой за слоем предметы искусства, текстиль, предметы декора и то, что я сделаю своими руками. Я же вяжу крючком, вы знали?!» – говорит актриса.

Несмотря на звездный статус, Аманда совершенно равнодушна к гламуру и для интерьера загородного дома предпочла стиль кантри. «Я люблю, когда в доме есть много натурального дерева, плетеные корзины, люблю пошарпанные поверхности и атмосферу уходящего времени», – признается Сейфрид. Дом, который приобрела Аманда, очень старый, 1920-х годов постройки. Поэтому дизайнеру Саре Замес пришлось изрядно потрудиться, чтобы адаптировать его к условиям современной жизни.

Прежде всего она занялась перепланировкой, сделав из трех маленьких комнатушек две более просторные спальни. Количество окон увеличили, добавили мансардные окна. Потолок на втором этаже убрали, обнажив балки, поддерживающие крышу. В спальнях и ванной комнате положили пол с подогревом. Сарай, расположенный рядом с основной постройкой, Замес переделала в гостевой дом.