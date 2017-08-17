Топ-15: самолеты знаменитостей

Том Круз

Том Круз владеет самолетом Gulfstream IV стоимостью $ 36 млн. У звезды Голливуда даже есть лицензия пилота и актер часто летает сам на кинофестивали и премьеры фильмов или выполняет трюки по пилотажу, как это было в фильме «Миссия невыполнима».

Анджелина Джоли

У актрисы есть Cirrus SR22 − один из самых быстрых одномоторных самолетов в мире. У Джоли, так же как и у Круга есть лицензия пилота. За штурвалом Джоли чувствует себя очень уверенно и часто совершает полеты со своими детьми.

Джим Керри

На своем частном самолете летает и неподражаемый Джим Керри. Ему принадлежит воздушное судно Gulfstream V, рассчитанное на 20 человек. По слухам, такая роскошь обошлась актеру более $ 50 млн.

Опра Уинфри

Телеведущая и общественный деятель Опра Уинфри владеет воздушным судном Global Express XRS Jet на 10 пассажиров стоимостью $ 42 млн. На обслуживание самолета Опра ежегодно тратит $1,5 млн.

Jay-Z

Бейонсе преподнесла своему любимому супругу Jay-Z на день отца самолет Bombardier Challenger 850 стоимостью $50 млн, рассчитанный на 15 мест. Здесь есть все для комфортного отдыха – гостиная, спальня, две ванных комнаты и кухня.

Харрисон Форд

Харрисон Форд не ограничился одним самолетом − у него их целых шесть и один вертолет − Aviat A-1B Husky, DHC-2 Beaver, Cessna 680, Beechcraft B36TC Bonanza, Cessna 208B Grand Caravan, 929-vintage WacoTaperwing, и вертолет Bell 407. Каждый самолет стоит примерно $ 18 млн.

Дональд Трамп

Boeing 757 – один из пяти самых дорогих частных самолетов в мире − принадлежит Дональду Трампу. Салон самолета напоминает люксовую гостиницу, где могут разместиться более 40 человек. Мебель из натуральной кожи бежевого цвета, ванные комнаты с золотой отделкой и натурального дерева. И все за $ 100 млн.

Тайгер Вудс

Легенда гольфа Тайгер Вудс владеет самолетом Gulfstream G550 стоимостью $ 53,5 млн.

Билл Гейтс

Миллиардер и создатель компании Microsoft Билл Гейтс владеет самолетом BombardierGlobalExpressстоимостью $ 40 млн.

Джон Траволта

Звезда фильма «Криминальное чтиво» Джон Траволта владелец около десяти самолетов. У актера тоже есть лицензия пилота и он часто садится за штурвал, а также значится почетным пилотом и послом австралийской авиакомпании Qantas. В его коллекции Boeing 707, Bombardier Challenger 601, Boeing 727 Gulfstream jets, что бы это ни значило.

Селин Дион

Певица Селин Дион владеет самолетом Bombardier BD-700 Global Express стоимостью более $40 млн.Самолет рассчитан на 18 человек.

Морган Фриман

У Моргана Фримана кроме лицензии пилота четыре самолета: Cessna Citation 501, две модели Cessna 414 и Emivest SJ30. Уже более 10 лет актер успешно пилотирует сам.

Ральф Лорен

В собственности модельера Ральфа Лорена такие воздушные судна как Hawker и Gulfstream G650.

Роман Абрамович

Миллиардер Роман Абрамович совершает перелеты на своем личном самолете Boeing 767-33A/ER, который из-за своей необычной окраски получил название «Бандит». Стоимость такого самолета более $ 80 млн. В 2008 году Роман приобрел еще один самолет − A340-313X. Также Абрамович в его авиапарке числятся три вертолета Eurocopter, которые обслуживают его яхты.

Филипп Киркоров