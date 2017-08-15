Топ 10: острова знаменитостей

Эдди Мёрфи

Обладатель премии «Золотой глобус» Эдди Мёрфи приобрел остров Рустер Кэй на Багамах. Райский кусочек земли площадью 15 акров обошелся актеру в $ 15 млн. На нем актер наслаждается уединением и отдыхает в перерывах между съемками. До этой покупки у Эдди Мёрфи уже был свой частный остров, который он продал.

Михаил Прохоров

Российский миллиардер Михаил Прохоров приобрел остров «Север», принадлежащий государству Республика Сейшельские острова в Восточной Африке, за €25 млн. Нетронутая красота острова и прекрасный эко-курорт, возведенный на его территории в 2003 году, привлекают сюда самых влиятельных людей мира. Всего здесь 11 роскошных вилл. Любой желающий может отдохнуть здесь за €6500-€8000 в сутки.

Шакира

Колумбийская певица приобрела остров на Багамских островах совместно с музыкантом группы Pink Floyd Роджером Уотерсом и испанским певцом Алехандро Сансем за $16 млн. И это чистой воды бизнес. На территории в 700 акров пять пляжей и несколько водопадов. Ходят слухи, что раньше остров принадлежал бывшему возлюбленному Шакиры Антонио де ла Руа, сыну экс-президента Аргентины Фернандо де ла Руа.

Мел Гибсон

Мел Гибсон приобрел остров «Манго» в 2005 году за $15 млн. Личный клочок земли находится на архипелаге Фиджи и является одним из крупнейших в южной части Тихого океана, его площадь − более 2 000 гектара.

Памела Андерсон

Бывший муж Памелы Андерсон музыкант Томми Ли преподнес ей в подарок расположенный в островном комплексе «Мир» в Дубае искусственно созданный остров «Греция». Андерсон планировала открыть на острове экологический отель, но пока ее мечты пока так и не воплотились в жизнь.

Дэвид Копперфильд

Дэвид Копперфильд превзошел всех звездных владельцев островов, приобретя сразу четыре острова на Багамах, выложив за них $ 50 млн. Только один из них доступен для посещения – курорт Musha Cay. Гостям острова круглосуточно доступны кинотеатр, пять роскошных вилл, йога, пилатес, дайвинг и рыбалка в открытом море.

Джонни Депп

Актер Джонни Депп владеет личным островом Little Halls Pond Cay в Багамском архипелаге. Здесь в феврале 2015 прошла свадебная церемония Деппа и Эмбер Хёрд. Остров обошелся актеру в $ 3,6 млн. В лагуну и белые пески Депп влюбился после того, как там прошли съемки «Пиратов Карибского моря». По словам самого Джонни, именно здесь он ощущает себя свободным. Свой райский уголок Депп называет «остров «Отвали!».

Рики Мартин

Долгое время испанский певец Рики Мартин тщательно скрывал информацию о том, где находится его личный остров. Однако от папарацци не скрыться. Часть архипелага Angra dos Reis у берегов жаркой Бразилии артист приобрел в 2008 году.

Леонардо Ди Каприо

У Леонардо Ди Каприо есть роскошный остров Blackadore Caye в Карибском море, который он приобрел в 2005 году за $2 млн. Ди Каприо планирует открыть свой остров для посетителей. Поскольку актер активный защитник окружающей среды, он решил создать экокурорт, не разрушающий природу. Кто знает, может быть, в один прекрасный день во время сказочного отдыха на соседнем шезлонге рядом с тобой будет загорать сам Леонардо.

Стивен Спилберг