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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    20 июля 2017

    «Тонет» не тонет: история легендарной мебели Thonet

    Историк дизайна Павел Ульянов рассказывает о знаменитых тонетовских стульях

    «Тонет» не тонет: история легендарной мебели Thonet

    Павел Ульянов – историк и коллекционер винтажного дизайна, основатель петербургского Chairmuseum – специально для ELLE DECORATION начинает цикл рассказов о забытых легендах дизайна. Герои этой публикации – знаменитые тонетовские стулья. Поищите, наверняка у вас дома сохранились такие!

    «Тонет» не тонет: история легендарной мебели Thonet

    Стулья Thonet: Model № 18, 1876 год, и Model № 9, 1902 год

    Гнутые линии венских стульев, пылящихся на дачах и чердаках, редко привлекают наше внимание. Они настолько распространены, что стали обыденностью, и настолько лаконичны, что органично смотрятся в любом пространстве. Удивительным оказывается факт, что венский стул – выдающийся шедевр индустриального дизайна. Нет ни одного другого изделия массового производства, которое выпускалось бы без изменений на протяжении более 150 лет. Попробуем разобраться в успехе тонетовского стула, совершившего революцию в дизайне интерьера.

    «Тонет» не тонет: история легендарной мебели Thonet

    Канапе Thonet, Model № 16, 1880 год

    «Тонет» не тонет: история легендарной мебели Thonet

    Стулья Thonet: Model № 1, 1850 год, и Model №14, 1859 год

    В период расцвета эпохи Бидермейера, тяготеющего к плавным изгибам мебельного контура, немецкий мебельщик Михаэль Тонет начинает применять в своих изделиях технологии гнутья древесины паром, известные еще мебельным мастерам древнего Египта.

    «Тонет» не тонет: история легендарной мебели Thonet

    Демонстрационный стул Thonet, 1867 год, и табурет, Древний Египет, 13 век до .н.э.

    Изобретенная Тонетом технология создания серийной мебели путем склейки полос шпона в деревянных формах, по сути представляющих собой фанеру, не находит интереса в Германии, Франции, Англии и России, и он перебирается в Вену, где получает расположение канцлера и императора Австрии.

    «Тонет» не тонет: история легендарной мебели Thonet

    Ламинированный стул Thonet и чертеж с технологией его производства, 1836 год

    В 1850 году первая партия из 400 абсолютно идентичных стульев, получивших наименование Model №1, отправляется к заказчику в Будапешт. А в 1859 году появляется самый известный из стульев Тонета – Model №14, состоящий из шести стандартных элементов, скручиваемых металлическими винтами. Стулья поставлялись дилерам в разобранном виде по 36 штук в ящике и собирались на месте. Это значительно сократило издержки на хранение и транспортировку. Мебель Тонета была не только самой легкой и дешевой на мировом рынке, но еще и самой прочной: тонетовский стул оставался невредимым и после падения с Эйфелевой башни.

    «Тонет» не тонет: история легендарной мебели Thonet

    Элементы стула Thonet Model №14 и упаковка 36 стульев в ящике

    После окончания привилегии Тонета на изготовление мебели из гнутой паром древесины многочисленные венские конкуренты запустили свои производства, бесцеремонно копирующие модели Тонета. Так сформировалось общее понятие венская мебель. К началу XX века каталог мебели «Тонет» содержал около 2000 изделий, предлагаемых в 12 видах отделки. Но приход нового стиля, который создавали молодые и харизматичные художники, компания «Тонет» все же упустила. Ее основной конкурент «Яков & Иосиф Кон» перехватил лидерство, начав сотрудничество с именитыми архитекторами венского Сецессиона, и превратил гнутую мебель из анонимного массового продукта в модный дизайнерский тренд.

    «Тонет» не тонет: история легендарной мебели Thonet

    Стулья производства компании Jacob & Josef Kohn: Josef Hoffmann Model № 371, 1905 год, Gustav Siegel Model № 824, 1905 год, Otto Wagner, 1905 год

    Но, как известно, мода – вещь проходящая, и сезонные новинки теряли актуальность. В то время как изящество тонетовского изгиба постепенно становилось классикой и распространилось от уличных кафе до интерьеров императорских дворцов.

    Несмотря на миллионные тиражи, отдельные модели венской мебели могут представлять огромный коллекционный интерес и стоить на европейских аукционах десятки тысяч евро. Обратите внимание на семейную реликвию: быть может, она хранит достойный провенанс.

    «Тонет» не тонет: история легендарной мебели Thonet

    Стулья Thonet: August Thonet Model № 51 1880 год, Model № 13 1867 год, Renaissance chair, 1865 год

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