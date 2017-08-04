Тайра Бэнкс продает квартиру в Нью-Йорке

Американская топ-модель, телеведущая, ведущая и продюсер популярного реалити шоу «Топ модель по-американски» Тайра Бэнкс продает свой роскошный пентхауз Нью-Йорке за 17,5 млн долларов. Аппартаменты площадью около 650 кв м расположены на 22-23 этажах небоскреба в фешенебельном районе Бэттери Парк Сити на Манхэттене и состоят из четырех объединенных вместе квартир. Из панорамных окон открывается великолепный вид на Гудзон и Статую Свободы, внутреннее пространство выглядит уютно, интерьер выполнен в универсальном современном стиле, который можно охарактеризовать как «сдержанная роскошь».

Здесь есть все для комфортной жизни голливудской звезды: пять спален, семь ванных комнат, три гостевых, спортзал, библиотека, рабочий кабинет и даже свой собственный салон красоты с парикмахерской и зеркальной гардеробной. Целую комнату занимает кухня с внушительным островом и потолком цвета свежей зелени, в которой, по словам самой Тайры, чувствуешь себя как в Мишленовском ресторане.