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    04 августа 2017

    Тайра Бэнкс продает квартиру в Нью-Йорке

    Топ-модель и телеведущая выставила на продажу свой пентхаус на Манхэттене за 17,5 млн долларов

    Tyra Banks Manhattan Apartment

    Американская топ-модель, телеведущая, ведущая и продюсер популярного реалити шоу «Топ модель по-американски» Тайра Бэнкс продает свой роскошный пентхауз Нью-Йорке за 17,5 млн долларов. Аппартаменты площадью около 650 кв м расположены на 22-23 этажах небоскреба в фешенебельном районе Бэттери Парк Сити на Манхэттене и состоят из четырех объединенных вместе квартир. Из панорамных окон открывается великолепный вид на Гудзон и Статую Свободы, внутреннее пространство выглядит уютно, интерьер выполнен в универсальном современном стиле, который можно охарактеризовать как «сдержанная роскошь».

    Здесь есть все для комфортной жизни голливудской звезды: пять спален, семь ванных комнат, три гостевых, спортзал, библиотека, рабочий кабинет и даже свой собственный салон красоты с парикмахерской и зеркальной гардеробной. Целую комнату занимает кухня с внушительным островом и потолком цвета свежей зелени, в которой, по словам самой Тайры, чувствуешь себя как в Мишленовском ресторане.

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    • Тайра Бэнкс продает квартиру в Нью-Йорке | галерея [1] фото [1]
    • Тайра Бэнкс продает квартиру в Нью-Йорке | галерея [1] фото [4]
    • Тайра Бэнкс продает квартиру в Нью-Йорке | галерея [1] фото [6]

    В доме, где располагаются апартаменты, есть парковка, бассейн, фитнес-центр, студия йоги и открытая терраса. По соседству живут другие голливудские звезды, по слухам, в том же заднии квартира у Леонардо ди Каприо.

    Как говорит сама Тайра, ей очень тяжело расставаться со своим домом под звездным небом. Но поскольку последние годы она в основном живет и работает на западном побережье (косметическая фирма Тайры базируется в Лос-Анджелесе), содержать еще и нью-йоркскую квартиру звезде становится накладно. Последние два года она сдавала ее за 50 тыс долларов в месяц и вот, наконец, приняла решение продать.

    Tyra Banks Manhattan Apartment

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