Святая простота: мебель в стиле шейкер

В то время как протестантская аскеза формировала атмосферу простоты и функциональности в скандинавском интерьере, в Новом Свете нашла приют скрывавшаяся от гонений в Англии религиозная секта шейкеров. Ее адепты верили во Второе пришествие и были прозваны шейкерами за тряску, исполняемую ими в конвульсиях религиозного транса. Шейкеры верили, что путь к спасению лежит через отказ от мирских удовольствий, тяжелый труд и усердные молитвы. В США в конце XVIII века они организовали коммуны, где вели общее хозяйство. Их жилища были светлы и просторны, содержали минимум предметов простой и крайне практичной мебели.

Интерьер Shaker Community 1830-1870 годы.

Задолго до Луиса Салливена, Фрэнка Ллойда Райта и уж тем более Вальтера Гропиуса шейкеры утверждали, что «практичное - красиво» и что «функция определяет форму». Полагая, что время необходимо экономить для общения с Господом, уже в начале XIX века шейкеры наладили массовое производство мебели с использованием промышленных технологий. Шейкеры максимально упростили народную английскую мебель, очистив ее от декора, сделав легче, прочнее и удобнее. Вероятно, именно шейкеры завезли из Англии конструкцию кресла-качалки, покорившей Америку. На продажу мебель производила всего одна из девятнадцати коммун, но высочайшее качество и практичность сделали ее популярным брендом.

Мебель шейкеров, середина XIX века.

В 1894 году архитектор А. Дж. Форбс построил в Сан-Франциско церковь, мебель для которой была выполнена из дубовых досок и напоминала примитивную мебель первых европейских поселенцев - миссионеров-католиков.

1. Интерьер прихода испанской миссии San Miguel Arcángel, 1797 год. 2. Интерьер Swedenborgian Church, A. J. Forbes, 1894 год, Сан-Франциско.

Ремесленное исполнение средневековой церковной мебели, собранной без гвоздей, напоминало принципы движения Искусств и ремесел, возникшего в Англии несколькими годами ранее и нашедшего теперь поклонников и в США, таких как Густав Стикли, Чарльз Лимберт и даже Фрэнк Ллойд Райт.

1. Gustav Stickley Spanish chair, 1900 год. 2. Charles Limbert Roсking chair, 1905 год. 3. Frank Lloyd Wright Side Chair, 1904 год.

Основатель датской школы дизайна мебели Кааре Клинт считал, что не существует таких задач, которые бы не были успешно решены в прошлом. Клинт и его ученики изучали рациональный опыт конструкций прошлого, не стала исключением и практичная мебель шейкеров и ортогональные линии миссионерского стиля. Многие датские дизайнеры послевоенной эпохи перерабатывали американский опыт, создавая собственные версии аскетичной мебели, которая обрела популярность на рынке США, так как воспринималась чем-то очень знакомым и родным.

1. Hans J. Wegner, кресло-качалка J16, 1944 год. 2. Borge Mogensen, Spanish chair, 1958 год. 3. Borge Mogensen, стул J39, 1947 год.