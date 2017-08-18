Стулья из гнутых трубок: автор неизвестен?

Март Стам, металлический стул, 1927 год

В 1927 году в Штутгарте открылась выставка «Жилье», грандиозным объектом которой стал рабочий поселок в Вайсенхофе. Дома, спроектированные ведущими архитекторами-модернистами, демонстрировали новые стандарты жизни: в просторных и светлых помещениях располагался минимум легкой и функциональной мебели из стальной трубки. Сталь виделась дизайнерам наилучшим воплощением индустриальной эпохи. Тонкие стальные основания были практически прозрачными и не препятствовали восприятию пространства. Впервые публику поразили консольные стулья, созданные Мартом Стамом и Людвигом Мис ван дер Роэ.

Апартаменты в доме Миса Ван дер Роэ в Вайсенхофе. Металлическое кресло-консоль MR20, 1927 год.

Популяризатором идеи стула из стальной трубки стал голландский архитектор Март Стам. Это простейшее технологическое решение уже использовалось ранее, но не обратило на себя широкого внимания. Сам Стам вдохновился конструкцией автомобильного сиденья Татра модели T12, выпущенной в 1926 году. Он был поклонником кубизма и строгой геометрии и хотел, чтобы линии стула были максимально ортогональными, и для этого соединил газовые трубы стандартными уголками.

1. Автомобильное кресло Tatra модели Т12, 1926 год. 2. Прототип консольного стула Марта Стама, выполненный из газовых труб в 1926 году.

Во время подготовки выставки в Вайсенхофе в 1926 году Стам поделился своей идеей с Мисом ван дер Роэ, нарисовав эскиз стула на случайно оказавшемся под рукой свадебном приглашении. Миса впечатлила металлическая конструкция, но идея соединительных фитингов, как и чрезмерная угловатость, показались ему излишними. Мис предложил собственное решение с изящным полукруглым силуэтом, служившим пружинящим элементом и отвечающим весу человеческого тела. Более того, он успел оформить патентную заявку на свою разработку за три дня до открытия выставки в Вайсенхофе.

1. Людвиг Мис ван дер Роэ, Стул модель MR 10, 1927 год, производитель Berliner Metallgewerbe Josef Müller. 2. Людвиг Мис ван дер Роэ, Кресло модель MR 20, 1927 год, производитель Berliner Metallgewerbe Josef Müller, Berlin.

На той же выставке в Вайсенхофе стулья обоих дизайнеров увидел Марсель Брейер, уже имевший богатый опыт производства мебели из гнутой трубки. Брейер запустил в серийное производство собственную версию. В ней он оптимизировал конструкцию Стама, сделав ее более технологичной и эргономичной. Несмотря на эти преимущества, стул Брейера внешне мало отличался от стула Стама.

1. Марсель Брейер Стул Model B33, 1928 год, производство Thonet . 2. Марсель Брейер Стул Model B34, 1928 год, производство Desta.

Управляющий делами Брейера опытный юрист Антон Лоренц смекнул, что идея консольного стула – это золотая жила, и в 1928 году приобрел права на стул Стама, после чего предъявлял судебные иски всем, кто пытался его имитировать. Опасаясь встречи в суде с Лоренцом, Алвар Аалто отказался от использования стальной трубки в пользу деревянных оснований, которые впоследствии принесли ему международную славу. Хотя в 1929 году Аалто запустил в производство улучшенную версию стула Стама с основанием, зауженным таким образом, что несколько стульев могли штабелироваться в вертикальную стопку.

1. Алвар Аалто, Консольный стул Модель 21, 1933 год. 2. Алвар Аалто штабелируемые консольные стулья Модель 23, 1929 год.

Мису удалось избежать юридических нападок Лоренца, но он встретил трудности с патентом в США, где в 1922 году уже было запатентовано консольное садовое кресло с пружинящей базой. Для получения патента на собственную форму Мису пришлось заказать единственный экземпляр из массивного стального прутка, легко удерживающего всю тяжесть человеческого тела.

1. Людвиг Мис ван дер Роэ прототип кресла с консольными подлокотниками, Manufactured by Bamberg Metallwerkstätten, Berlin-Tempelhof, 1931 год. 2. Патент Гарри Нолана полученный в 1924 году на консольное пружинящее садовое кресло, США.

Консольная конструкция Стама была настолько простой, что улучшить ее было практически невозможно. Купив на нее права, Лоренц, сам того не подозревая, вынуждал дизайнеров создавать собственные версии консольных стульев и спровоцировал появление огромного разнообразия металлических консольных конструкций, часто более сложных, чем изначальное решение Марта Стама.

1. Консольное кресло производства компании Mauser. 1930 год. 2. Вариации консольных стульев. Хайнц и Бодо Раш, 1928 год.