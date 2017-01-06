История Dior началась 70 лет назад в Париже на авеню Монтень, где располагались мастерские и первый шоу-рум легендарного модного Дома.

Фасад бутика Dior на авеню Монтень, 34.

Сегодня здесь, прямо напротив исторического особняка, в залах которого в 1947 году Кристиан Диор представил свою концепцию New Look, открылся новый ювелирный и часовой бутик Dior. В современном и элегантном пространстве, спроектированном архитектором Питером Марино, экспонируются коллекции украшений от Виктуар де Кастеллан и часовые изделия.

Серьги Milieu du Siecle из коллекции Archi Dior, белое золото, бриллианты, изумруды, цавориты.

Интерьер выдержан в характерных для Дома серых и розовых тонах. В обстановке Марино использовал мебель, созданную по эскизам дизайнера Винченцо де Котиса, а также работы Дэмиена Хёрста и Даны Бакли.

Фрагмент интерьера бутика.

Специально к открытию бутика были разработаны эксклюзивные версии уже известных ювелирных украшений и часов Дома, выпущенные в новой цветовой гамме лимитированным тиражом.

Модель часов Dior VIII Grand Bal Coquette на ремешке из кожи аллигатора.

Только здесь, на авеню Монтень, 34, можно приобрести модель Dior VIII Grand Bal Coquette в корпусе из розового золота, обрамленном бриллиантами, с малахитовым циферблатом и ротором, декорированным перьями, сапфирами и аметистами.

Кольцо Milieu du Siecle из коллекции Archi Dior, белое золото, бриллианты, изумруды, цавориты.

В бутике представлены пять уникальных украшений коллекции Archi Dior из белого золота, бриллиантов, изумрудов и цаворитов — редкой разновидности зеленого граната. Av. Montaigne, 34, Paris, www. dior.com