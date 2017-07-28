Новый дом Милы Кунис и Эштона Катчера в Санта-Барбаре

В 1990-е годы ходила известная шутка про тетю Машу, которая решила переехать жить в Санта-Барбару, «потому что там уже всех знает». В наши дни этот старый анекдот приобретает все большую актуальность: тихое местечко на побережье Тихого Океана в Калифорнии становится все более популярным у голливудских звезд, которые не прочь приобрести здесь недвижимость. В Санта-Барбаре можно запросто встретить на улицах актрису Натали Портман, известную телеведущую и актрису Эллен Дедженерис и других звезд сцены, у которых здесь дома.

Недавно таблоиды сообщили, что еще одна звездная пара не устояла перед очарованием этого курорта: Мила Кунис и Эштон Катчер приобрели в Санта-Барбаре летний домик за 10 миллионов долларов. Это классический калифорнийский дом - светлый, уютный и просторный, с большими окнами, шестью спальнями и шестью ванными комнатами, где вдоволь места и для молодых родителей, и для их двух детей (двухлетней дочери Уайетт и восьмимесячному сыну Дмитрию), и для гостей.

1 / 7











