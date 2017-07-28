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    28 июля 2017

    Новый дом Милы Кунис и Эштона Катчера в Санта-Барбаре

    Звездная пара купила новый летний дом на побережье Калифорнии за 10 млн долларов

    Mila Kunis and Ashton Kutcher Santa Barbara House

    В 1990-е годы ходила известная шутка про тетю Машу, которая решила переехать жить в Санта-Барбару, «потому что там уже всех знает». В наши дни этот старый анекдот приобретает все большую актуальность: тихое местечко на побережье Тихого Океана в Калифорнии становится все более популярным у голливудских звезд, которые не прочь приобрести здесь недвижимость. В Санта-Барбаре можно запросто встретить на улицах актрису Натали Портман, известную телеведущую и актрису Эллен Дедженерис и других звезд сцены, у которых здесь дома.

    Mila Kunis and Ashton Kutcher Santa Barbara House

    Недавно таблоиды сообщили, что еще одна звездная пара не устояла перед очарованием этого курорта: Мила Кунис и Эштон Катчер приобрели в Санта-Барбаре летний домик за 10 миллионов долларов. Это классический калифорнийский дом - светлый, уютный и просторный, с большими окнами, шестью спальнями и шестью ванными комнатами, где вдоволь места и для молодых родителей, и для их двух детей (двухлетней дочери Уайетт и восьмимесячному сыну Дмитрию), и для гостей.

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    • Новый дом Милы Кунис и Эштона Катчера в Санта-Барбаре | галерея [1] фото [1]
    • Новый дом Милы Кунис и Эштона Катчера в Санта-Барбаре | галерея [1] фото [2]
    • Новый дом Милы Кунис и Эштона Катчера в Санта-Барбаре | галерея [1] фото [3]
    • Новый дом Милы Кунис и Эштона Катчера в Санта-Барбаре | галерея [1] фото [4]
    • Новый дом Милы Кунис и Эштона Катчера в Санта-Барбаре | галерея [1] фото [5]
    • Новый дом Милы Кунис и Эштона Катчера в Санта-Барбаре | галерея [1] фото [6]
    • Новый дом Милы Кунис и Эштона Катчера в Санта-Барбаре | галерея [1] фото [7]

    В двух шагах от дома плещется океан, а с другой стороны открывается великолепный вид на горы. У дома есть большая веранда, с которой можно наблюдать за закатами и рассветами, небольшой двор с газоном и свой пляж. Но самое его большое достоинство в том, что он расположен в частной охраняемой зоне, где отдыху знаменитостей не будут мешать папарацци, - идеальный вариант летней резиденции.


    Mila Kunis and Ashton Kutcher Santa Barbara House

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