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    31 июля 2017

    Новая летняя резиденция лидера Beastie Boys в Малибу

    Американская архитектурная студия Bestor Architecture спроектировала летний дом для рэппера Mike D из группы Beastie Boys

    Beastie Boys Malibu Beach HouseФОТОLaure Joliet

    Мыс Пойнт Дюм в Малибу - живописное местечко недалеко от Лос-Анджелеса, с хорошим климатом, прекрасными видами на Тихий Океан и роскошными песчаными пляжами. Этот район пользуется популярностью у туристов, и у знаменитостей, которые покупают тут недвижимость. Известно, что здесь постоянно живет музыкант и нобелевский лауреат Боб Дилан, а также имеется дом у голливудской звезды Джулии Робертс.

    Некоторое время назад список местных жителей пополнился еще одним звездным именем: нью-йоркский музыкант и основатель хип-хоп группы Beastie Boys Mike D (он же Майкл Луис Даймонд) купил в этом районе большое поместье с полуразрушенным домом на три спальни и несколькими коттеджами, также требовавшими если не глобальной реконструции, то по крайней мере капитального ремонта.

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    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    ФотоLaure Joliet

    Следуя пожеланиям хозяина, дизайнеры американского архитектурного бюро Bestor Architecture во главе с Барбарой Бестор не стали демонтировать старые здания, а привели их в порядок и полностью перепланировали, превратив все это хозяйство в просторную летнюю резиденцию для большой семьи в морском стиле.

    Остроконечную крышу главного здания полностью сняли и заменили железной кровлей. Доски, которыми был обшит дом снаружи, реставрировали и заново покрасили в белый цвет. От старой планировки не осталось и следа: внутри дом полностью изменился. Раньше там были маленькие комнаты, теперь стало просторно и светло. Появился новый выход во внутренний двор, где располагаются лужайка, бассейн и фруктовый сад, а также появилась большая веранда. Для отделки внутреннего пространства дизайнеры использовали те же белые крашеные доски, что и снаружи. Деревянные балки не стали прятать, а, напротив, визуально выделили их, сохранив их натуральный цвет.

    На общем белом фоне особенно эффектно смотрятся синие диваны. «Я обожаю синий цвет, - говорит Mike D, - он у меня всегда ассоциируется с океаном». Также яркими акцентами служат пестрые ковры, разноцветная плитка, и входная дверь, которую дизайнеры покрасили в жизнерадостный канареечно-желтый цвет.

    Beastie Boys Malibu Beach HouseФОТОLaure Joliet

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