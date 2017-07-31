Некоторое время назад список местных жителей пополнился еще одним звездным именем: нью-йоркский музыкант и основатель хип-хоп группы Beastie Boys Mike D (он же Майкл Луис Даймонд) купил в этом районе большое поместье с полуразрушенным домом на три спальни и несколькими коттеджами, также требовавшими если не глобальной реконструции, то по крайней мере капитального ремонта.

Мыс Пойнт Дюм в Малибу - живописное местечко недалеко от Лос-Анджелеса, с хорошим климатом, прекрасными видами на Тихий Океан и роскошными песчаными пляжами. Этот район пользуется популярностью у туристов, и у знаменитостей, которые покупают тут недвижимость. Известно, что здесь постоянно живет музыкант и нобелевский лауреат Боб Дилан, а также имеется дом у голливудской звезды Джулии Робертс.

Следуя пожеланиям хозяина, дизайнеры американского архитектурного бюро Bestor Architecture во главе с Барбарой Бестор не стали демонтировать старые здания, а привели их в порядок и полностью перепланировали, превратив все это хозяйство в просторную летнюю резиденцию для большой семьи в морском стиле.

Остроконечную крышу главного здания полностью сняли и заменили железной кровлей. Доски, которыми был обшит дом снаружи, реставрировали и заново покрасили в белый цвет. От старой планировки не осталось и следа: внутри дом полностью изменился. Раньше там были маленькие комнаты, теперь стало просторно и светло. Появился новый выход во внутренний двор, где располагаются лужайка, бассейн и фруктовый сад, а также появилась большая веранда. Для отделки внутреннего пространства дизайнеры использовали те же белые крашеные доски, что и снаружи. Деревянные балки не стали прятать, а, напротив, визуально выделили их, сохранив их натуральный цвет.

На общем белом фоне особенно эффектно смотрятся синие диваны. «Я обожаю синий цвет, - говорит Mike D, - он у меня всегда ассоциируется с океаном». Также яркими акцентами служат пестрые ковры, разноцветная плитка, и входная дверь, которую дизайнеры покрасили в жизнерадостный канареечно-желтый цвет.