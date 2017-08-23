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    23 августа 2017

    Лучшее детям: как живет сын Люси Лью

    Актриса провела экскурсию по детской своего двухлетнего сына Роквелла Ллойда, которую оформили декораторы студии One Kings Lane

    ucy Liu’s Kids Playroom

    В августе сыну Люси Лью Роквеллу Ллойду исполняется два года. К этому событию актриса решила полностью обновить детскую, которая ей стала казаться слишком пустой и скучной для ребенка, уже вышедшего из младенческого возраста и начинающего интересоваться более серьезными вещами, чем просто погремушки.

    У Люси было много идей, но реализовать их все самой казалось ей непосильной задачей, поэтому она обратилась к профессиональному декоратору нью-йоркской студии The Studio at One Kings Lane Николь Фишер. И Николь сделала невозможное: создала интересную, функциональную и безопасную для ребенка игровую зону, которая идеально вписалась в общую стилистику нью-йоркской квартиры актрисы.

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    • Лучшее детям: Люси Лью показала детскую своего сына | галерея [1] фото [2]
    • Лучшее детям: Люси Лью показала детскую своего сына | галерея [1] фото [1]
    • Лучшее детям: Люси Лью показала детскую своего сына | галерея [1] фото [3]
    • Лучшее детям: Люси Лью показала детскую своего сына | галерея [1] фото [4]
    • Лучшее детям: Люси Лью показала детскую своего сына | галерея [1] фото [5]
    • Лучшее детям: Люси Лью показала детскую своего сына | галерея [1] фото [6]
    • Лучшее детям: Люси Лью показала детскую своего сына | галерея [1] фото [9]
    • Лучшее детям: Люси Лью показала детскую своего сына | галерея [1] фото [8]

    Поскольку весь второй этаж квартиры имел свободную планировку и там уже находилась кухня, гостиная и столовая, было не так-то просто вписать сюда еще и детскую. «Мне нужно было создать ребенку безопасное игровое пространство, которое было бы не стыдно показать не только детям, но и взрослым», - говорит Люси.

    Отправной точкой стал выбор цвета, который не должен был сильно отличаться от остальной палитры дома: не лишенной акцентов, но в целом спокойной и располагающей к релаксу. Николь хорошо поработала с тонировкой, приглушив все яркие краски и сделав пространство практически монохромным, уютным и очень домашним. В комнате много функциальных систем хранения, стульчиков, пуфов и разных игровых элементов.

    «Нам не хотелось, чтобы комната Роквелла выглядела как в детском саду: с буквами на стенах и красно-желто-синей гаммой, - говорит Николь. - Мы искали более тонкие решения и хотели создать пространство, где мама может не только поиграть с ребенком, но и посидеть с подругами за бокалом вина. В этом нам помогла нейтральная палитра, теплые оттенки, текстуры и ткани, а также оригинальные аксессуары вроде туземных масок и марокканских корзин».


    Лучшее детям: Люси Лью показала детскую своего сына фото [7]

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