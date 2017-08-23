У Люси было много идей, но реализовать их все самой казалось ей непосильной задачей, поэтому она обратилась к профессиональному декоратору нью-йоркской студии The Studio at One Kings Lane Николь Фишер. И Николь сделала невозможное: создала интересную, функциональную и безопасную для ребенка игровую зону, которая идеально вписалась в общую стилистику нью-йоркской квартиры актрисы.

В августе сыну Люси Лью Роквеллу Ллойду исполняется два года. К этому событию актриса решила полностью обновить детскую, которая ей стала казаться слишком пустой и скучной для ребенка, уже вышедшего из младенческого возраста и начинающего интересоваться более серьезными вещами, чем просто погремушки.

Поскольку весь второй этаж квартиры имел свободную планировку и там уже находилась кухня, гостиная и столовая, было не так-то просто вписать сюда еще и детскую. «Мне нужно было создать ребенку безопасное игровое пространство, которое было бы не стыдно показать не только детям, но и взрослым», - говорит Люси.

Отправной точкой стал выбор цвета, который не должен был сильно отличаться от остальной палитры дома: не лишенной акцентов, но в целом спокойной и располагающей к релаксу. Николь хорошо поработала с тонировкой, приглушив все яркие краски и сделав пространство практически монохромным, уютным и очень домашним. В комнате много функциальных систем хранения, стульчиков, пуфов и разных игровых элементов.

«Нам не хотелось, чтобы комната Роквелла выглядела как в детском саду: с буквами на стенах и красно-желто-синей гаммой, - говорит Николь. - Мы искали более тонкие решения и хотели создать пространство, где мама может не только поиграть с ребенком, но и посидеть с подругами за бокалом вина. В этом нам помогла нейтральная палитра, теплые оттенки, текстуры и ткани, а также оригинальные аксессуары вроде туземных масок и марокканских корзин».