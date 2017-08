В августе сыну Люси Лью Роквеллу Ллойду исполняется два года. К этому событию актриса решила полностью обновить детскую, которая ей стала казаться слишком пустой и скучной для ребенка, уже вышедшего из младенческого возраста и начинающего интересоваться более серьезными вещами, чем просто погремушки.

У Люси было много идей, но реализовать их все самой казалось ей непосильной задачей, поэтому она обратилась к профессиональному декоратору нью-йоркской студии The Studio at One Kings Lane Николь Фишер. И Николь сделала невозможное: создала интересную, функциональную и безопасную для ребенка игровую зону, которая идеально вписалась в общую стилистику нью-йоркской квартиры актрисы.