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    25 июля 2017

    Лина Хиди продает дом

    Лина Хиди, Серсея Ланнистер из культового сериала «Игра престолов», готова продать свой дом в Лос-Анджелесе за 2 млн долларов

    Лина Хиди продает дом

    Дом Лины Хиди выставлен на продажу

    Просторный дом площадью чуть менее трехсот метров может похвастать пятью спальнями, пятью ванными и игровой комнатой, а также садом и частным бассейном с морской водой на территории. Интерьеры дома – под стать самой Лине Хиди: самобытны, но подчинены идее домашнего уюта и комфорта.

    Лина Хиди продает дом

    Гостиная в доме Лины Хиди

    Гостиную открытой планировки украшает дубовый паркет, уложенный «елочкой», высокие потолки и, конечно, традиционный камин. По признанию Лины Хиди, именно он является главным элементом комнаты, где собирается вся семья: она и двое ее детей, сын Уайли Эллиот и дочь Таллула Киарра Хиди.

    Лина Хиди продает дом

    Столовую от гостиной отделяет барная стойка

    Кухня – просторная и современная, с белыми встроенными шкафами и большим количеством систем хранения. От гостиной ее отделяет бар, за которым Лина Хиди завтракает вместе с детьми. Яркий цветовой акцент – синяя плитка на полу – так же помогает зонировать пространство.

    Лина Хиди продает дом

    Кухня. Доминирующий цвет, как и во всем доме, – белый

    Спальня актрисы расположилась рядом с детской, где внимание приковывает ярко-зеленая детская кроватка. Другая спальня переоборудована в комнату для сына: целых три окна, выходящих на разные стороны, делают ее светлой; пол же украшает точно такой паркет, как в гостиной.

    Лина Хиди продает дом

    Бассейн с морской водой

    Отдельная игровая комната, забитая игрушками, выходит в сад и к бассейну, чтобы дети могли отдыхать, резвясь в морской воде.

    Лина Хиди продает дом

    Игровая комната выходит в сад

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