Кресло Томаса Чиппендейла в китайском стиле, 1765 год.

Китайская мебель – оригинал или копия? Ни для кого не секрет, что сегодня в Китае массово подделывают классику европейского модернизма. Это вызывает раздражение у всех ценителей прекрасного, но(!) не будем забывать, что в Европе XVIII века была обратная ситуация – лучшие мастера занимались бездумным копированием декоративно-прикладного искусства Китая. Это направление стиля рококо получило название шинуазри (chinoiserie), в переводе «китайщина». Европейские мастера покрывали мебель цветным лаком с золотыми изображениями природы и сценами бытовой жизни, которые не имели ничего общего с мало изученным Китаем.

Кресла в стиле эпохи George I, эстетика шинуазри, 1720е годы.

Между тем традиционная китайская мебель из бамбука отличалось надежностью и функциональностью. Когда в 1567 году в Китае был снят запрет на импорт иностранных товаров, твердые сорта древесины стали доступными для изготовления мебели. Это способствовало стремительному развитию столярного мастерства и созданию более изящных форм, часто имитировавших использование привычного бамбука. Глубина и прозрачность лакированных поверхностей китайской мебели выявляла природную красоту материала. Золотистый оттенок красного дерева, которое поставлялось с острова Хайнань, стал признаком особого благородства.

Китайские традиционные кресла эпохи династии Ming. Кресло с «хомутом» в форме церемониальной шляпы 17 век, из красного дерева цвета «желтая цветущая груша». Кресло в форме подковы 17 век, отражает космологический концепт – круглое небо над квадратной землей.

Английский мебельный мастер Томас Чиппендейл прославился своими креслами в китайском стиле. Они демонстрировали красоту натурального красного дерева и функциональность простых конструкций. Модели кресел со спинками из решетчатых панелей геометрического рисунка представляли собой стилизованные имитации бамбуковой мебели. В 1754 году Чиппендейл публикует сборник из 375 моделей мебели, которые впоследствии активно копировались по всему свету и принесли автору мировую известность, а вместе с тем и популярность китайскому стилю в английской интерпретации.

Изображения кресел в китайском стиле из сборника Томаса Чиппендейла, 1754 год.

Реплика чиппендейловского кресла, XIX век.

В эпоху модерна художники, увлеченные ремеслом, восторгались японским искусством, при этом основой их мебельных решений часто являлось китайское кресло: его легко узнать по подковообразному элементу спинки, изготовленному методом гнутья древесины паром.

1. Thonet кресло №9, 1903 год. 2. Йозеф Хоффманн для J&J Kohn, 1904 год. 3. Отто Вагнер для J&J Kohn, 1902 год.

Технология гнутья паром стала популярна среди дизайнеров-функционалистов, также экспериментировавших с использованием в мебели стальной трубки, и китайская конструкция XVI века стала основой теперь уже «новой вещественности», как казалось, отрицавшей полезность исторического опыта.

1. Алвар Аалто, 1930 год. 2. Аксель Эйнар Юрт для Nordiska Kompaniet, 1930е годы.

Наиболее успешно мебельное искусство Китая интерпретировали датские дизайнеры в послевоенный период. Арне Якобсен, Финн Юль, Сорен Хансен, Ханс Вегнер и многие другие создали выдающиеся шедевры мебельного дизайна, черпая вдохновение в конструкциях традиционной китайской мебели. Именно эти датские шедевры сегодня и копируют китайские производители. Круг замкнулся довольно забавным образом: сегодня китайцы делают реплики датских интерпретаций китайской же мебели.

1. Арне Якобсен 1934 год для пансионата Belavista. 2. Бирте Иверсен для A. J. Iversen, 1940е годы.