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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

21 июня 2017

Источники вдохновения декоратора Сергея Огурцова

Декоратор назвал вещи и места, которые его вдохновляют

Сергей Огурцов

В работе меня часто выручает онлайн-магазин винтажа Repeat Story. У сайта отличная навигация, кроме того, весь ассортимент мебели всегда в наличии. Если нужно срочно докупить для какого-то проекта пуфик или столик, это легко сделать здесь за пару кликов! www.repeatstory.com

Источники вдохновения декоратора Сергея Огурцова

Всегда ношу с собой сумку Saffiano от Prada. Вообще-то она входит в коллекцию для отдыха и путешествий, но я пользуюсь ею каждый день — вместо портфеля. Благодаря своей форме она очень вместительна — в моем случае идеально подходит для чертежей и образцов.

Источники вдохновения декоратора Сергея Огурцова

Самый вдохновляющий альбом формата coffee-table book — Around Beauty Барбары Берри. Это один из великих дизайнеров современности. Все, к чему прикасается ее рука, становится прекрасным.

Источники вдохновения декоратора Сергея Огурцова

Одна из основных вещей в моем гардеробе — майка Broke-In от J.Crew. Рубашки — только для официальных случаев.

Источники вдохновения декоратора Сергея Огурцова

В области фотографии на меня произвела впечатление серия Владимира Глынина «Реконструктивизм». Хотя этому проекту уже не один год, мне он по-прежнему кажется очень концептуальным.

Источники вдохновения декоратора Сергея Огурцова

Самый красивый и одновременно удобный предмет мебели — кресло Cowrie от Made In Ratio. Сделано из простой фанеры, но воспринимается как настоящая скульптура для интерьера, на которой еще можно и сидеть. Опробовано моими гостями. www.madeinratio.com

Источники вдохновения декоратора Сергея Огурцова

Универсальный аромат для дома — Lemongrass & Ginger марки Nest8. Не женственный и не мужественный, не сладкий и не горький, нейтральный — подходящий для любого случая.

Источники вдохновения декоратора Сергея Огурцова

Стоит побывать на ежегодной ярмарке в Этнографическом музее в Риге. Здесь можно найти отличную и недорогую авторскую керамику, сшитые вручную оригинальные по дизайну покрывала из шерсти и льна, существующие в единственном экземпляре. Лучше приезжать в первый день, пока главные сокровища еще не раскупили.

Источники вдохновения декоратора Сергея Огурцова

Роскошная художественная сценография у постановки «Турандот» в Сан-Франциско. Последнее творение Джакомо Пуччини — настоящее торжество музыки.

Источники вдохновения декоратора Сергея Огурцова

Мой любимый «деликатес» — чебуреки в небольшом кафе, рядом со зданием Дипломатической академии в Москве. Правильно зажаренные, с ароматной начинкой — одной порции точно будет мало! Я стараюсь правильно питаться и, наверное, мог бы написать оду брокколи, но если уж есть чебурек один раз в год, то лучший. www.soginteriors.ru

Источники вдохновения декоратора Сергея Огурцова

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