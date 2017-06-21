Источники вдохновения декоратора Сергея Огурцова

В работе меня часто выручает онлайн-магазин винтажа Repeat Story. У сайта отличная навигация, кроме того, весь ассортимент мебели всегда в наличии. Если нужно срочно докупить для какого-то проекта пуфик или столик, это легко сделать здесь за пару кликов! www.repeatstory.com

Всегда ношу с собой сумку Saffiano от Prada. Вообще-то она входит в коллекцию для отдыха и путешествий, но я пользуюсь ею каждый день — вместо портфеля. Благодаря своей форме она очень вместительна — в моем случае идеально подходит для чертежей и образцов.

Самый вдохновляющий альбом формата coffee-table book — Around Beauty Барбары Берри. Это один из великих дизайнеров современности. Все, к чему прикасается ее рука, становится прекрасным.

Одна из основных вещей в моем гардеробе — майка Broke-In от J.Crew. Рубашки — только для официальных случаев.

В области фотографии на меня произвела впечатление серия Владимира Глынина «Реконструктивизм». Хотя этому проекту уже не один год, мне он по-прежнему кажется очень концептуальным.

Самый красивый и одновременно удобный предмет мебели — кресло Cowrie от Made In Ratio. Сделано из простой фанеры, но воспринимается как настоящая скульптура для интерьера, на которой еще можно и сидеть. Опробовано моими гостями. www.madeinratio.com

Универсальный аромат для дома — Lemongrass & Ginger марки Nest8. Не женственный и не мужественный, не сладкий и не горький, нейтральный — подходящий для любого случая.

Стоит побывать на ежегодной ярмарке в Этнографическом музее в Риге. Здесь можно найти отличную и недорогую авторскую керамику, сшитые вручную оригинальные по дизайну покрывала из шерсти и льна, существующие в единственном экземпляре. Лучше приезжать в первый день, пока главные сокровища еще не раскупили.

Роскошная художественная сценография у постановки «Турандот» в Сан-Франциско. Последнее творение Джакомо Пуччини — настоящее торжество музыки.