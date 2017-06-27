Художник Пьер Бонфий рассказывает о своем творчестве

Творчество художника Пьера Бонфия ценят коллекционеры, архитекторы и дизайнеры мебели. Недавно свои произведения он представил в Москве.

ПЬЕР БОНФИЙ На самом деле это комбинация нескольких техник, многие из которых придумал я сам. В основе — мое увлечение природными материалами. Все началось еще в детстве, когда я много времени проводил в Провансе — гостил у бабушки. Ее сестра-художница жила там же, она писала в технике Сезанна. И хотя импрессионизм не то, что я люблю, но именно она научила меня чувствовать природу и краски.

П.Б. После окончания парижской École des Arts Décoratifs я стал активно выставляться. Тогда я решил попробовать добавлять в краски измельченный металлический порошок, по большей части бронзу, складывая разные формулы, имитируя жухлую листву, песок. С тех пор эти эксперименты захватили меня.

ELLE DECORATION Где можно увидеть результаты ваших опытов?

П.Б. Мебель по моим эскизам (лимитированные серии по 8 экземп­ляров) представляет галерея Leclaireur. Чтобы увидеть художественные работы, проще всего пойти прямиком в Лувр — я оформлял стены Café Marly вместе с декоратором Оливье Гарнье. Мы добавили в краску золу, пепел. Поверхность — с эффектом патины. Это был первый опыт работы в интерьере, после чего мой друг архитектор Бруно Муанар пригласил меня для работы над бутиком Cartier, а Рене Дюма заказала моей студии элементы декора для парижского магазина Hermès.

ELLE DECORATION В вашем портфолио есть и частные интерьеры?

П.Б. Да, недавно мы закончили совместный проект с Кристианом Лиэгром для дома у подножья горы Фудзи, построенного по чертежам Кенго Кумы. Для компании Christian Liaigre я создаю эксклюзивные варианты отделки мебели.