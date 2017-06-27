Художник Пьер Бонфий рассказывает о своем творчестве

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Интервью с художником, который смешивают в своих работах краски, землю и золото
Творчество художника Пьера Бонфия ценят коллекционеры, архитекторы и дизайнеры мебели. Недавно свои произведения он представил в Москве.
Комбинация сложных фактур — ресепшен офиса Clifford Chance
ELLE DECORATION В какой технике вы работаете?
ПЬЕР БОНФИЙ На самом деле это комбинация нескольких техник, многие из которых придумал я сам. В основе — мое увлечение природными материалами. Все началось еще в детстве, когда я много времени проводил в Провансе — гостил у бабушки. Ее сестра-художница жила там же, она писала в технике Сезанна. И хотя импрессионизм не то, что я люблю, но именно она научила меня чувствовать природу и краски.
Художник у себя в мастерской
ELLE DECORATION Вы получили художественное образование?
П.Б. После окончания парижской École des Arts Décoratifs я стал активно выставляться. Тогда я решил попробовать добавлять в краски измельченный металлический порошок, по большей части бронзу, складывая разные формулы, имитируя жухлую листву, песок. С тех пор эти эксперименты захватили меня.
Работа из серии Bronze Paintings, имитирующая блики на воде
ELLE DECORATION Где можно увидеть результаты ваших опытов?
П.Б. Мебель по моим эскизам (лимитированные серии по 8 экземпляров) представляет галерея Leclaireur. Чтобы увидеть художественные работы, проще всего пойти прямиком в Лувр — я оформлял стены Café Marly вместе с декоратором Оливье Гарнье. Мы добавили в краску золу, пепел. Поверхность — с эффектом патины. Это был первый опыт работы в интерьере, после чего мой друг архитектор Бруно Муанар пригласил меня для работы над бутиком Cartier, а Рене Дюма заказала моей студии элементы декора для парижского магазина Hermès.
ELLE DECORATION В вашем портфолио есть и частные интерьеры?
П.Б. Да, недавно мы закончили совместный проект с Кристианом Лиэгром для дома у подножья горы Фудзи, построенного по чертежам Кенго Кумы. Для компании Christian Liaigre я создаю эксклюзивные варианты отделки мебели.
Переговорная в парижском офисе компании Clifford Chance, для которой Atelier Pierre Bonnefille разработало декор стен и потолка
ELLE DECORATION Какие объекты вы привезли в Москву?
П.Б. Последние серии Bronze Paintings и Furoshiki Drawings. У каждой — своя интересная история.
ELLE DECORATION Расскажите скорее...
П.Б. Основа Bronze Paintings — металлическая сетка, на которую нанесен специальный состав с бронзовым порошком. Здесь есть и сусальное золото — отсюда это сияние! Неровная фактура напоминает рябь на воде с солнечными бликами. Работы висят в офисе Clifford Chance. Какое-то время назад в этих помещениях находилась музейная экспозиция, посвященная Фердинанду де Лиссепсу— дипломату, который руководил строительством Суэцкого канала. Тема воды тут очень кстати.
Парижский бутик Loro Piana, фрагмент интерьера от Atelier Pierre Bonnefille. Поверхность стены имитирует фирменный кашемир марки
ELLE DECORATION Судя по названию, серия Furoshiki посвящена Японии?
П.Б. Последнее время я увлечен этой страной, ее культурой. Я даже высадил у дома целый сад японских кленов. Серия посвящена искусству японской упаковки «фуросики». Однажды в Киото я покупал в антикварном магазине керамическую вазу. Упаковывал ее пожилой мужчина. Меня просто околдовали его движения. В каждом жесте было глубокое уважение и к предмету, и к самому ритуалу. Я изобразил на бумаге упакованные, завернутые в лоскуты ткани предметы.
Работа из серии Furoshiki Drawings, шоу-рум Fifth Avenue. Рисунок нанесен с помощью полированного стального шпателя. Фактура — карбон или бронза
ELLE DECORATION Что лежит внутри?
П.Б. Это тайна. Внутри — мои секреты. Ведь что-то точно лежит.
ELLE DECORATION Какой из ваших проектов стал самым необычным?
П.Б. Hôtel Casadelmar на Корсике, для которого на деревянных панелях стен были выгравированы рукописные строки — истории о мореплавателях. «Почерк» имитирует каллиграфию. Впервые я экспериментировал с этой техникой дома — «исписал» дубовое изголовье кровати строчками любимого поэта моей жены. Ведь для художника важна импровизация! www.fifthavenue-atelier.com
Серия Bronze Paintings в интерьере офиса Clifford Chance
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