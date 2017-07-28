Гни свою линию: кто придумал стулья из фанеры

Дизайнер Марсель Брейер. Chaise longue 1935 год. Isokon. London

В период между двумя мировыми войнами значительным прорывом в европейском дизайне стала мебель из гнутой фанеры. Знакомые нам образцы финского, голландского, немецкого и британского дизайна навсегда прописались в экспозициях музеев дизайна и современного искусства. Но сегодня мало кто вспомнит, что идея стула, где сиденье и спинка выполнены из единого фанерного элемента, принадлежит американской компании Gardner & Co.

Справа: дизайнер Геррит Риетвелд. Beugelstoel 2. 1928 год. Metz & Co. Amsterdam. Слева: дизайнер Алвар Аалто. Paimio chair, Model № 41. 1931 год. Huonekalu- Jarakennu-Styotehdas. Turku.

Эта семейная мебельная компания из Нью-Йорка нашла оригинальное решение ремонта стульев с плетеными из тростника сиденьями и спинками. Универсальная накладка, представлявшая собой элемент объединивший сиденье и спинку, выполненный из новейшего материала - трехслойной фанеры, крепилась к любой существующей базе стула, восстанавливая его функциональность. Решение оказалось настолько эффективным, что компания начала применять свои универсальные фанерные элементы в производстве новой мебели, предварительно защитив бизнес патентом, полученным 21 мая 1872 года, который включал как технологию производства, так и новаторское дизайнерское решение.

Стулья компании Gardner & Co конца 1870х - начала 1880х годов. Нью-Йорк.

Через четыре года компания уже участвует в престижной выставке Столетия, состоявшейся в Филадельфии в 1876 году. Выставочный стенд демонстрировал десятки образцов недорогой и практичной мебели, в основном ориентированной на общественные пространства. Каталог фирмы содержал свыше сотни моделей по цене от трех долларов и даже предлагал фанерные сиденья для железнодорожных вагонов.

Фото экспозиции Gardner & Co на выставке Centennial Exhibition, Philadelphia, 1876 года и стулья этого периода.

В Европе американская фанерная мебель приобрела известность благодаря российской компании Luterma, располагавшейся в Ревеле, которая в 1880-х годах приобрела права на производство мебели у Gardner & Co. На рубеже веков Luterma была крупнейшей мебельной компанией Балтийского региона, ее представительства, носившие название Venesta, располагались в Англии, Германии, Швеции, Франции и Италии. Мебель производства Luterma удостаивалась Гран-При на нижегородской выставке 1896 года, и международной выставке в Париже 1900 года.

Справа: реклама компании Luterma. 1903 год. Слева: фирменный штамп Luterma на продукции из фанеры. 1900 год.

Простая и дешевая фанерная мебель идеально подходила для офисов, кинотеатров и сидений вагонов общественного транспорта. Компания видела рыночные перспективы функциональности и своевременно приступила к производству компактной, детской и складной мебели. Luterma производила отдельные гнутые фанерные сиденья тысячными тиражами и поставляла их европейским производителям мебели, таким образом, инфицируя их функционализмом.

Канапе Luterma, 1900-е годы.

Эстония получила независимость от России в 1920 году, и теперь уже эстонская компания Luterma продолжила эксперименты в создании мебели из гнутой фанеры. Английская компания Isokon, сотруднившая с Luterma, успешно использовала перенятый опыт при производстве фанерной мебели по проектам Вальтера Гропиуса и Марселя Брейера.

Складные стулья для кинотеатра с фанерными сиденьями Luterma, 1900 годы.

Так, Алвар Аалто, Геррит Ритвельд, Джеральд Саммерс и еще многие модернисты, создавая дизайн нового времени, вдохновлялись американской технологией Викторианской эпохи.