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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

25 июня 2017

Факты об Антонио Гауди

25 июня - день рождения одного из самых неоднозначных и харизматичных испанских архитекторов Антонио Гауди. Вспоминаем интересные факты об имениннике

О самом обсуждаемом долгострое

Антонио Гауди

Саграда Фамилия

Символ Барселоны - Искупительный храм Святого Семейства, Саграда Фамилия (Temple Expiatori de la Sagrada Familia) - самое известное детище Гауди и вместе с тем, один из самых обсуждаемых долгостроев мира. Сейчас в 2017 году храм по-прежнему не достроен, и диждитал- художники соревнуются в мастерстве, создавая разные версии 3D-визуализации будущего здания - одна зрелищней другой! Первым архитектором, взявшимся за возведение этого храма, был Франсиско дель Вильяр, а не Гауди, как многие считают. Интересно, что строительство храма осуществлялось только за счет пожертвований горожан. Гауди посвятил созданию храма 42 года своей жизни. По его задумке в церкви должно быть 18 башен. Самая высокая (170 метров), расположенная в центре ансамбля, призвана олицетворять Христа. Чертежи, оставшиеся после Гауди, были сожжены франкистами в 1936 году, - еще один факт, который тормозит процесс строительства. В 2010 году недостроенный храм был освящен Папой Бенедиктом XVI и официально открыт для богослужений. По последним данным, правительство Испании рассчитывает завершить строительство к 2026 году.

О личном

Антонио Гауди

Архитектор Антонио Гауди (1852-1926 гг.)

В молодости щеголь, любитель лайковых перчаток и черных шелковых цилиндров, Гауди пользовался большой популярностью у женщин, при этом оставался холостяком всю жизнь. Подробностей немного: вроде бы в 1880-е годы он, еще довольно молодой архитектор, оказывал знаки внимания некой Жозефе Мореу ( по прозвищу Пепета), которая работала учительницей в рабочем кооперативе ткачей. Но она не ответила влюбленному взаимностью. Есть и еще одна история, повествующая о том, как юная незнакомка, которой был всерьез увлечен Гауди, в последний момент отказала ему в ухаживаниях и ушла в монастырь, чем сподвигла архитектора навсегда оставить идею о женитьбе.

О родном городе

Реус

Реус - родной город Антонио Гауди

Антонио Гауди родился не в Барселоне, а в городке Реус, который находится в часе езды. Его отец Франсиско Гауди-и-Серра был котельщиком. Антонио Гауди был пятым, самым младшим ребенком в семье. Из воспоминаний о детстве известно, что архитектор страдал ревматоидным артритом, поэтому подвижные игры со сверстниками были ему практически недоступны. Гауди проводил много времени на ферме, много гулял в одиночестве, наблюдал за природой. В Барселону Гауди переехал уже в возрасте 16 лет. Поступил в Высшую архитектурную школу, впоследствии ставшую отделением Барселонского университета.

О любимом заказчике

Гуэль

Скамья в парке Гуэль в Барселоне

Пожалуй, самой судьбоносной в карьере архитектора стала встреча с Эусеби Гуэлем. Текстильный магнат, богатейший человек Каталонии становится его близким другом и заказчиком. Именно по заказу этой семьи архитектор создает проекты павильонов усадьбы в Педральбесе, винных погребов в Гаррафе, часовни и крипты Колонии Гуэль (Санта-Колома-де-Сервельо), Парка Гуэль в Барселоне. На сегодняшний день существуют забавные свидетельства, в том числе подрядчиков, описывающие некоторые подробности строительства. Например, из истории Парка Гуэль известно, как появилась знаменитая мозаичная скамья в форме змеи. Чтобы получить нужную форму, Гауди просил рабочих по очереди усесться на свежий цемент, чуть ли не сняв штаны! Таким образом он рассчитывал получить идеальное по всем параметрам сидение.

О злополучном трамвае

Трамвай

Злополучный барселонский трамвай

Известно, что Гауди почти не пользовался никаким транспортом, всегда перемещался пешком, вплоть до последнего дня совершая многокилометровые прогулки к морю. Однажды 73-летний Гауди вышел из дома к церкви Сант-Фелип-Нери, прихожанином которой он был - это был его привычный маршрут. Проходя по Гран-Виа-де-лас-Кортес-Каталанес между улицами Жирона и Байлен, он был сбит трамваем и потерял сознание. Говорят, будто движение трамваев в Барселоне было запущено именно в этот день. Стражи подрядка не узнали в постардавшем известного архитектора и доставили его в больницу для нищих, где 10 июня он скончался.


О выставке

Выставка

Мебель и зеркало из Дома Кальвет, созданы по эскизам Антонио Гауди, 1902 г.

До 10 сентября в Московском музее современного искусства не пропустите выставку «Антонио Гауди. Барселона». Она организована при поддержке фонда культуры Aurea Cultura I Art. В Москву привезли порядка 150-ти уникальных объектов, в том числе из частных коллекций, включая редкие чертежи архитектора, созданную по его эскизам мебель, декоративные плиты из парка Гуэля. Кроме того, показаны 20 фотографий зданий Гауди работы Адольфа Маса, сделанные им в 1910 году к выставке в рамках Салона Национального общества изящных искусств в Гран-Пале в Париже.



о casa vicens

Первый дом, построенный Гауди в Барселоне, - Casa Vicens

Первый дом, построенный Гауди в Барселоне, - Casa Vicens

А тем, кто в ближайшее время планирует поездку в Испанию, будет интересно узнать, что осенью откроет свои двери для туристов первый дом, построенный Гауди в Барселоне, - Casa Vicens. Архитектор спроектировал его по заказу брокера Манеля Висана Монтанера в 1883 году, строительство было закончено к 1885 году. Последние два года в здании проводились реставрационные работы. Проект курировали архитекторы Хосе Антонио, Мартинес Лапенья, Элиас Торрес и Дэвид Гарсиа.

Первый дом, построенный Гауди в Барселоне, - Casa Vicens

Первый дом, построенный Гауди в Барселоне, - Casa Vicens

Первый дом, построенный Гауди в Барселоне, - Casa Vicens

Первый дом, построенный Гауди в Барселоне, - Casa Vicens

СВЯТОЙ ГАУДИ?

Из забавных фактов нельзя умолчать о кампании, которая идет уже около десяти лет в поддержку причисления Гауди к лику святых. Ожидалось, что в 2015 году Папа римский подпишет документ о беатификации. Станет ли Антонио Гауди святым-покровителем всех архитекторов? – Вопрос остается открытым.

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