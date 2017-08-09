Эдвард Нортон купил самый знаменитый особняк в Малибу

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Дом, построенный архитектором Джоном Лотнером в 1968 году, считается памятником модернистской архитектуры и обошелся актеру почти в 12 млн долларов
Звезда американской модернистской архитектуры Джон Лотнер был всегда тесно связан с миром кино. Его архитектурные шедевры засветились во многих известных голливудских фильмах - от бондиан до «Большого Лебовского» братьев Коэнов. Голливудские знаменитости также любят его дома. В разное время в особняках, построенных Лотнером, жили Гвинет Пэлтроу, Крис Мартин, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт, Винсент Галло, Боб Хоуп. А недавно еще один шедевр лотнеровской архитектуры приобрел актер Эдвард Нортон, который заплатил за него 11,8 млн долларов.
Речь идет о, пожалуй, самом известном доме в Малибу - знаменитом Stevens House, построенном Лотнером в 1968 году на берегу океана и напоминающим своей формой волну. Снаружи здание выполнено из бетона, дерева и стекла. Общая площадь составляет 313 кв м. В доме пять спален, пять ванных комнат, гостиная с настоящим камином и открытый бассейн.
Внутри все поверхности - от пола до потолка - отделаны натуральным деревом. Кухня и ванная также выполнены из дерева, а через огромные окна открывается потрясающий вид на океан и частный пляж.
Раньше дом принадлежал продюсеру и коллекционеру Майклу Ла Фетра, который приобрел его в 2007 году у кинорежиссера Стивена Остина за 13,8 млн долларов и отреставрировал(заменил старые кедровые балки, восстановил первоначальный цвет бетона, положил в некоторых помещениях пробковые полы и поставил солнечные батареи).