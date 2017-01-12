Дома fashion-дизайнеров

Дизайнер Кристиан Лубутен

Дом Кристиана Лубутена в Асуане (Christian Louboutin)

Кристиан Лубутен, самый известный в мире дизайнер обуви, любит отдыхать в египетском Асуане – в традиционном каменном доме с видом на древний храм. Терракотовые полы, узбекские сюзане, марокканские ковры и ряды амфор, покрытых белой эмалью, – главные украшения аскетичного интерьера. В обрамлении неба, пустыни, скал и ослепляющего солнца комфортно думать и творить, что и подтверждает Кристиан Лубутен. «Пожалуй, лучшие модели туфель от Christian Louboutin были придуманы здесь, – говорит он. – Не будь этого вида, моим клиентам пришлось бы выходить на красную дорожку босыми».

Спальня в доме Кристиана Лубутена

Столовая в доме Кристиана Лубутена

Дизайнер Роберто Кавалли

Дом Роберто Кавалли во Флоренции (Just Cavalli)

Что такое «сладкая жизнь»? Роберто Кавалли знает это, как никто другой, и его дом во Флоренции – яркое тому подтверждение. Дом представляет собой перестроенную башню XV века, расположившуюся на живописном холме. Это настоящая сокровищница необычных и ярких предметов, большинство из которых было придумано самим дизайнером. Повсюду текстиль с анималистическими принтами, шкуры, мех и бархат – дом дизайнера так же подчеркнуто роскошен, как и его модные коллекции.

Интерьер дома Роберто Кавалли

Интерьер дома Роберто Кавалли

Дизайнер Алессандро дель Аква

Дом Алессандро дель Аквы (№21)

Алессандро дель Аква – настоящий трудоголик: даже квартиру он приобрел всего в нескольких кварталах от студии бренда №21 в Милане. На самом деле это даже не одна квартира, а целых две – на одном этаже типичного миланского дома 1930-х годов. Основа интерьера – остроумная игра нового и старого: например, хозяин очень любит буазери, однако в Италии они смотрелись бы неорганично, и в итоге было решено украсить резными панелями не только стены, но и мебель.

Вид на столовую в доме Алессандро дель Аквы

Интерьер дома Алессандро дель Аквы

Дизайнер Карла Фенди

Дом Карлы Фенди (Fendi)

В доме Карлы Фенди доминирующий цвет – белый. И это неудивительно: она страстный коллекционер современного искусства, поэтому стены в первую очередь служат фоном для арт-объектов, от керамики Пикассо до фарфоровых статуэток председателя Мао. Автор интерьера, дизайнер Чезаре Роватти, известен своей работой декоратора в фильмах Висконти, Антониони и Пазолини. И это заметно: интерьеры тщательно выстроены, словно декорации.

Интерьер дома Карлы Фенди

Интерьер дома Карлы Фенди

Дизайнер Томми Хилфигер с женой

Дом Томми Хилфигера (Tommy Hilfiger)

Особняк Томми Хилфигера в Майами – белоснежное здание, отделенное от моря лишь полоской пальм. Перед звездным декоратором Мартином Лоуренсом-Балларду стояла сложная задача: с одной стороны, дом должен быть комфортен для жизни, с другой – наиболее выигрышным образом представить в интерьере произведения искусства из коллекции Хилфигеров. Результатом хозяева остались довольны. «Искусство здесь всюду!» – говорит Томми Хилфигер.

Интерьер дома Томми Хилфигера