Дома fashion-дизайнеров

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Пять интерьеров, в которых живут и придумывают новые коллекции известные дизайнеры: Роберто Кавалли, Алессандро дель Аква, Карла Фенди, Томми Хилфигер и Кристиан Лубутен
Дизайнер Кристиан Лубутен
Дом Кристиана Лубутена в Асуане (Christian Louboutin)
Кристиан Лубутен, самый известный в мире дизайнер обуви, любит отдыхать в египетском Асуане – в традиционном каменном доме с видом на древний храм. Терракотовые полы, узбекские сюзане, марокканские ковры и ряды амфор, покрытых белой эмалью, – главные украшения аскетичного интерьера. В обрамлении неба, пустыни, скал и ослепляющего солнца комфортно думать и творить, что и подтверждает Кристиан Лубутен. «Пожалуй, лучшие модели туфель от Christian Louboutin были придуманы здесь, – говорит он. – Не будь этого вида, моим клиентам пришлось бы выходить на красную дорожку босыми».
Спальня в доме Кристиана Лубутена
Столовая в доме Кристиана Лубутена
Дизайнер Роберто Кавалли
Дом Роберто Кавалли во Флоренции (Just Cavalli)
Что такое «сладкая жизнь»? Роберто Кавалли знает это, как никто другой, и его дом во Флоренции – яркое тому подтверждение. Дом представляет собой перестроенную башню XV века, расположившуюся на живописном холме. Это настоящая сокровищница необычных и ярких предметов, большинство из которых было придумано самим дизайнером. Повсюду текстиль с анималистическими принтами, шкуры, мех и бархат – дом дизайнера так же подчеркнуто роскошен, как и его модные коллекции.
Интерьер дома Роберто Кавалли
Интерьер дома Роберто Кавалли
Дизайнер Алессандро дель Аква
Дом Алессандро дель Аквы (№21)
Алессандро дель Аква – настоящий трудоголик: даже квартиру он приобрел всего в нескольких кварталах от студии бренда №21 в Милане. На самом деле это даже не одна квартира, а целых две – на одном этаже типичного миланского дома 1930-х годов. Основа интерьера – остроумная игра нового и старого: например, хозяин очень любит буазери, однако в Италии они смотрелись бы неорганично, и в итоге было решено украсить резными панелями не только стены, но и мебель.
Вид на столовую в доме Алессандро дель Аквы
Интерьер дома Алессандро дель Аквы
Дизайнер Карла Фенди
Дом Карлы Фенди (Fendi)
В доме Карлы Фенди доминирующий цвет – белый. И это неудивительно: она страстный коллекционер современного искусства, поэтому стены в первую очередь служат фоном для арт-объектов, от керамики Пикассо до фарфоровых статуэток председателя Мао. Автор интерьера, дизайнер Чезаре Роватти, известен своей работой декоратора в фильмах Висконти, Антониони и Пазолини. И это заметно: интерьеры тщательно выстроены, словно декорации.
Интерьер дома Карлы Фенди
Интерьер дома Карлы Фенди
Дизайнер Томми Хилфигер с женой
Дом Томми Хилфигера (Tommy Hilfiger)
Особняк Томми Хилфигера в Майами – белоснежное здание, отделенное от моря лишь полоской пальм. Перед звездным декоратором Мартином Лоуренсом-Балларду стояла сложная задача: с одной стороны, дом должен быть комфортен для жизни, с другой – наиболее выигрышным образом представить в интерьере произведения искусства из коллекции Хилфигеров. Результатом хозяева остались довольны. «Искусство здесь всюду!» – говорит Томми Хилфигер.
Интерьер дома Томми Хилфигера
Интерьер дома Томми Хилфигера
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