Что вдохновляет дизайнера Юну Мегре

1. Я большой фанат ковров от Jerome Botanic. Давно знакома с Всеволодом (автором дизайна) и считаю все, что он создал, невероятно стильным, красивым и актуальным.

2. Не очень люблю шопинг. Ценю возможность купить все, что по душе, сразу в одном месте. Любимый магазин — Intermix в Лос-Анджелесе на бульваре Робертсон.

3. Последние полгода помимо дизайна я занималась необычным проектом — открытием собственной аптеки @mapteka.shop. Для ее фитобара вместе с фармацевтами и диетологами мы создавали овощные и фруктовые миксы и пауершоты. Раньше я не пила ничего подобного. Но так втянулась, что теперь жить без них не могу!

4. Сколько себя помню — всегда рисовала: углем, губками, палками, руками... Ненавижу ограничения. Благо преподаватель искусcтва, художник Джонатан Мосс, меня в этом всячески поддерживал. Поэтому, открывая собственную детскую студию @mishelkastudio, в первую очередь хотела предоставить малышам все условия для творчества и игр без комплексов и догм.

5. Лос-Анджелес заряжает меня своим теплом, многогранностью, амбициозностью. Это настоящая гремучая смесь! Парадоксально, но именно здесь моя душа отдыхает.

6. Часто нахожу интересные маленькие студии в Instagram и Pinterest. Например, сделанные вручную текстильные аксессуары от Джоди Ли @indiebungalow, ими украшен мой кабинет.

7. Предпочитаю цвет во всех проявлениях — спокойный, яркий, теплый, интенсивный. За красками и палитрами хожу в салоны «Мандерс» — всего несколько минут пешком от нашего офиса на Бронной. В бюро шутят, что, стоит мне выбрать оттенок, через пару лет институт Pantone объявляет его «цветом года». Оттенок 2017 года Greenery мы использовали еще три года назад в проекте Allfoods.

8. Мои самые смелые идеи в области освещения реализует команда Handle Studio. Для одного только ресторана Ruski они выпустили 15 моих авторских светильников. Среди них модели со сложнейшей конструкцией, например Firebird Feather («Перо жар-птицы») — святящийся арт-объект площадью 65 кв. м.

9. Графика на пике популярности. Открытием стали работы нью-йоркского тату-мастера Jonboy, минималистские и чувственные. Неважно, что они на теле.