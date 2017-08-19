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Французский суд обязал звездную пару выплатить 565 тысяч евро Одили Судан за ее работы по световому оформлению шато "Мираваль" в Провансе
Французский дизайнер интерьеров Одиль Судан подала в суд на Брэда Питта и Анджелину Джоли за то, что те до сих пор не выплатили долги за работы по оформлению их шато «Мираваль» в Провансе. Кроме того дизайнер требует у бывших супругов юридически признать ее авторство в создании всего светового оформления интерьеров поместья, а также обвиняет в том, что своими действиями они довели ее фирму до банкротства и нанесли невосполнимый вред репутации.
Как сообщила газета Guardian, французский суд приговорил Питта и Джоли выплатить дизайнеру 565 тыс евро, из которых 60 тыс евро причитается за моральный ущерб. Судебное решение было вынесено еще в апреле, но, как сообщила Судан прессе, она не хотела обнародовать это дело и до последнего надеялась решить его миром.
Речь идет о поместье «Мираваль» XVII века, приобретенного звездной четой за 45 млн евро. Оно знаменито не только своими виноградниками и вином, но также тем, что именно здесь в 1979 году Pink Floyd записали альбом The Wall. Брэд и Анджелина присмотрели его во время вертолетной прогулки по Провансу в 2008 году и сразу влюбились в это живописное место. Несколько лет они арендовали шато, после чего, наконец, им удалось уговорить прежнего владельца, американского винодела, продать недвижимость и виноградники.
Поселившись в шато XVII века со своими шестью детьми, Брэд и Анджелина решили всё переделать на свой лад и дополнить старину такими благами цивилизации, как спа-центр, винный погреб, спортзал, бассейны, а также собственный мототрек и вертолетная площадка.
Для реализации наполеоновских планов требовались профессионалы. Как известно, Брэд Питт - большой поклонник французского дизайнера Жана Нувеля (и даже одну из его дочерей зовут Шайло Нувель), поэтому заняться светом он предложил специалисту из парижского бюро Нувеля - Одиль Судан, которая до 2009 года возглавляла там подраздение света, а потом открыла собственную фирму Lumières Studio.
По словам дизайнера, ей был дан полный карт-бланш, и она с энтузиазмом взялась за дело, не подписав, правда, никакого контракта. Вместе с ней над грандиозным проектом «BP Project» работало 17 человек, влючая архитекторов, дизайнеров, светодизайнеров, специалистов по акустике и даже инженеров, измерявших, под каким углом падает солнечный свет в разное время суток. Сотрудничество продолжалось несколько лет, но в какой-то момент выплаты по счетам прекратились. При этом Питт продолжал забрасывать Одиль мейлами с просьбами приехать и закончить начатое. В результате всей этой истории ее бюро разорилось, и ей пришлось его закрыть.
Но самое обидное, что теперь звезда Голливуда отказывается признать заслуги дизайнера в световом оформлении поместья «Мираваль» (а это четыре дома, включая главное 40-комнатное шато). Как заявила сторона ответчика на суде: «Мистер Питт - большой ценитель архитектуры и прекрасно знает, чего он хочет. Так что все идеи здесь его».