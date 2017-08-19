ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    ELLE Decoration

    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    19 августа 2017

    Брэд Питт и Анджелина Джоли судятся со своим дизайнером интерьеров

    Французский суд обязал звездную пару выплатить 565 тысяч евро Одили Судан за ее работы по световому оформлению шато "Мираваль" в Провансе

    Брэд Питт и Анджелина Джоли судятся с дизайнером их шато в Провансе фото [1]

    Французский дизайнер интерьеров Одиль Судан подала в суд на Брэда Питта и Анджелину Джоли за то, что те до сих пор не выплатили долги за работы по оформлению их шато «Мираваль» в Провансе. Кроме того дизайнер требует у бывших супругов юридически признать ее авторство в создании всего светового оформления интерьеров поместья, а также обвиняет в том, что своими действиями они довели ее фирму до банкротства и нанесли невосполнимый вред репутации.

    Как сообщила газета Guardian, французский суд приговорил Питта и Джоли выплатить дизайнеру 565 тыс евро, из которых 60 тыс евро причитается за моральный ущерб. Судебное решение было вынесено еще в апреле, но, как сообщила Судан прессе, она не хотела обнародовать это дело и до последнего надеялась решить его миром.

    Речь идет о поместье «Мираваль» XVII века, приобретенного звездной четой за 45 млн евро. Оно знаменито не только своими виноградниками и вином, но также тем, что именно здесь в 1979 году Pink Floyd записали альбом The Wall. Брэд и Анджелина присмотрели его во время вертолетной прогулки по Провансу в 2008 году и сразу влюбились в это живописное место. Несколько лет они арендовали шато, после чего, наконец, им удалось уговорить прежнего владельца, американского винодела, продать недвижимость и виноградники.

    Брэд Питт и Анджелина Джоли судятся с дизайнером их шато в Провансе фото [2]

    Поселившись в шато XVII века со своими шестью детьми, Брэд и Анджелина решили всё переделать на свой лад и дополнить старину такими благами цивилизации, как спа-центр, винный погреб, спортзал, бассейны, а также собственный мототрек и вертолетная площадка.

    Для реализации наполеоновских планов требовались профессионалы. Как известно, Брэд Питт - большой поклонник французского дизайнера Жана Нувеля (и даже одну из его дочерей зовут Шайло Нувель), поэтому заняться светом он предложил специалисту из парижского бюро Нувеля - Одиль Судан, которая до 2009 года возглавляла там подраздение света, а потом открыла собственную фирму Lumières Studio.

    По словам дизайнера, ей был дан полный карт-бланш, и она с энтузиазмом взялась за дело, не подписав, правда, никакого контракта. Вместе с ней над грандиозным проектом «BP Project» работало 17 человек, влючая архитекторов, дизайнеров, светодизайнеров, специалистов по акустике и даже инженеров, измерявших, под каким углом падает солнечный свет в разное время суток. Сотрудничество продолжалось несколько лет, но в какой-то момент выплаты по счетам прекратились. При этом Питт продолжал забрасывать Одиль мейлами с просьбами приехать и закончить начатое. В результате всей этой истории ее бюро разорилось, и ей пришлось его закрыть.

    Но самое обидное, что теперь звезда Голливуда отказывается признать заслуги дизайнера в световом оформлении поместья «Мираваль» (а это четыре дома, включая главное 40-комнатное шато). Как заявила сторона ответчика на суде: «Мистер Питт - большой ценитель архитектуры и прекрасно знает, чего он хочет. Так что все идеи здесь его».

    1/6
    • Брэд Питт и Анджелина Джоли судятся с дизайнером их шато в Провансе | галерея [1] фото [2]
    • Брэд Питт и Анджелина Джоли судятся с дизайнером их шато в Провансе | галерея [1] фото [8]
    • Брэд Питт и Анджелина Джоли судятся с дизайнером их шато в Провансе | галерея [1] фото [7]
    • Брэд Питт и Анджелина Джоли судятся с дизайнером их шато в Провансе | галерея [1] фото [9]
    • Брэд Питт и Анджелина Джоли судятся с дизайнером их шато в Провансе | галерея [1] фото [6]
    • БрэдПитт и Анджелина Джоли судятся с дизайнером их шато в Провансе | галерея [1] фото [10]

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз