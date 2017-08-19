Французский дизайнер интерьеров Одиль Судан подала в суд на Брэда Питта и Анджелину Джоли за то, что те до сих пор не выплатили долги за работы по оформлению их шато «Мираваль» в Провансе. Кроме того дизайнер требует у бывших супругов юридически признать ее авторство в создании всего светового оформления интерьеров поместья, а также обвиняет в том, что своими действиями они довели ее фирму до банкротства и нанесли невосполнимый вред репутации.

Как сообщила газета Guardian, французский суд приговорил Питта и Джоли выплатить дизайнеру 565 тыс евро, из которых 60 тыс евро причитается за моральный ущерб. Судебное решение было вынесено еще в апреле, но, как сообщила Судан прессе, она не хотела обнародовать это дело и до последнего надеялась решить его миром.

Речь идет о поместье «Мираваль» XVII века, приобретенного звездной четой за 45 млн евро. Оно знаменито не только своими виноградниками и вином, но также тем, что именно здесь в 1979 году Pink Floyd записали альбом The Wall. Брэд и Анджелина присмотрели его во время вертолетной прогулки по Провансу в 2008 году и сразу влюбились в это живописное место. Несколько лет они арендовали шато, после чего, наконец, им удалось уговорить прежнего владельца, американского винодела, продать недвижимость и виноградники.