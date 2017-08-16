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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    16 августа 2017

    Бывший таунхауз Боба Дилана в Нью-Йорке выставлен на продажу

    Особняк рок-звезды в Гарлеме, в котором он жил 14 лет, можно приобрести за 3,5 млн долларов

    Боб Дилан продает свой таунхаус в Нью-Йорке фото [7]

    Боб Дилан переехал из Минессоты в Нью-Йорк в начале 1961 года - именно здесь началось его стремительное восхождение на музыкальный Олимп. И, как недавно выяснилось, не только музыкальный: в 2016 году Роберт Аллен Циммерман получил Нобелевскую премию по литературе за «за создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции».

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    • Боб Дилан продает свой таунхаус в Нью-Йорке | галерея [1] фото [4]
    • Боб Дилан продает свой таунхаус в Нью-Йорке | галерея [1] фото [1]

    Фотоcorcoran.com

    Фотоcorcoran.com

    Фотоcorcoran.com

    Фотоcorcoran.com

    Четырехэтажный таунхауз в Гарлеме 1890-х годов постройки Боб Дилан приобрел в середине 1980-х и счастливо прожил в нем 14 лет, работая над новыми альбомами и занимаясь живописью. Дом расположен в самом тихом и респектабельном квартале Гарлема: историческом St. Nicholas Historic District, который в народе называют Страйверс-роу (найти его несложно: это часть 138-й улицы между Седьмой и Восьмой Авеню). Вся улица застроена уютными особняками из песчаника по проекту архитектора Стэнфорда Уайта архитектурной фирмой McKim, Mead & White, которые традиционно привлекают внимание звезд кино, сцены и политической арены. В одном из них и поселился музыкант.

    Площадь дома почти 370 кв. м, в нем пять спален, три ванные комнаты, столовая, гостиная с выходом на террасу, библиотека, шесть каминов и масса интересных архитектурных деталей, сохранившихся со времен постройки, вроде старинных колонн, антикварных деревянных полов и лепнины. Приобрести бывший особняк звезды с милым интерьером и внушительной историей можно всего за 3,5 млн долларов.

    Bob Dylan`s Harlem TownhouseФОТОcorcoran.com

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