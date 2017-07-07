Получить дизайн-проект за подписью декоратора Барри Диксона — редкая удача. Он путешествует в режиме нон-стоп и ведет десятки проектов одновременно по всему миру.

ФОТО David А.land

Сегодня в Нью-Йорке выбирает винтажные предметы в компании знаменитой Патриции Филд, одевающей Сару Джессику Паркер и Мерил Стрип, а завтра уже в Венеции представляет свой проект обновленного интерьера исторического палаццо Фортуни.

Ширма Epicenter Room Screen, Arteriors.

Кажется, стиль декоратора, вобравший в себя очарование южных американских штатов, откуда он родом, по душе всем.

Cтолик Trefle Center Table, Arteriors.

ELLE DECORATION Что привело вас в Москву? БАРРИ ДИКСОН Я приехал провести серию мастер-классов для российских декораторов. Кроме того, большой честью для меня было прочитать лекцию в рамках выставки «Арх Москва». Я считаю, что обмен опытом для людей нашей специальности — это необходимость.

Предмет декора для кабинета Copernicus Armillary, латунь, Arteriors.

ELLE DECORATION Где вы получили образование? Б.Д. Я родом из Теннесси. Но из-за того что мой отец, геолог, постоянно был в командировках (семья Ротшильдов наняла его для разработки нефтяных месторождений), мое детство прошло в разъездах. Мы жили в Индии, Пакистане, Марокко, Турции. Школу я окончил в Южной Африке.

Одна из комнат поместья Барри Диксона Elway Hall в Вирджинии. В обстановке — мебель линии Barry Dixon Collection, Arteriors.

Но высшее образование получил все-таки в Америке — в Университете Миссисипи. Сначала выбрал юридическое отделение, потом перешел на архитектурное, о чем ни разу не пожалел.

Обои Elway Hall, Vervain. «Сюжет выглядит традиционным, но в нем есть и современная деталь. Обратите внимание: один из жокеев говорит по мобильному телефону», — замечает дизайнер.

ELLE DECORATION Каким было ваше первое место работы? Б.Д. Небольшая дизайн-студия наняла меня в качестве художника — делать для них эскизы. Опыт, который я тогда получил, бесценен. С тех пор я рисую все эскизы сам, без помощи компьютера. И это не только интерьеры: моя студия разрабатывает дизайн мебели, светильников, тканей, обоев и ковров.

Фрагмент библиотеки в доме Барри Диксона в Вирджинии. Зеркало Spore, рама отделана сусальным золотом, Arteriors.

ELLE DECORATION Когда вы открыли собственное дизайн-бюро? Б.Д. Тридцать пять лет назад. Сначала я решил перебраться в Нью-Йорк и даже нашел там работу. По пути заехал на свадьбу друга в Вашингтон, где внезапно получил более заманчивое предложение, и остался там. Когда мой босс ушел на пенсию, я пустился в самостоятельное плавание. У меня не было никакого бизнес-плана. Только каких-то 200 долларов в кармане и огромное желание делать любимое дело.

Фрагмент спальни в Elway Hall. На комоде — стекло и серебро линии Barry Dixon Collection для Arteriors.

ELLE DECORATION Кто ваши клиенты? Б.Д. В основном жители южных штатов и те, кто приобрел там недвижимость. Я живу на ферме в Вирджинии, где у меня большое хозяйство: коровы, козы, овцы, куры. Именно так, в тесном контакте с природой, на этой земле жили всегда.

Обои Limonium, Vervain. «На этот дизайн меня вдохновили вырезки из ботанических атласов моего отца, из которых я составил коллаж», — говорит декоратор.

Даже думая, как оформить стены спальни, я попросил художника изобразить вид из моего окна в манере пейзажиста XVII века Клода Лоррена. А Vervain потом выпустила обои с таким дизайном.

Антикварная банка из-под какао сохранилась в доме еще со времен прабабушки декоратора. Узор вдохновил Диксона на дизайн ткани Cacao Vine для Vervain.

ELLE DECORATION Вы производите не только обои, но и краски? Б.Д. Да, оттенки также природные. У каждой из четырех стихий (воздух, земля, огонь и вода) — своя энергия. Когда речь идет о доме, именно энергия — то, что действительно важно.

Банкетка Arturo Bench, Avrett.

Возьмем интерь­еры гостиниц — они часто безупречны с точки зрения стиля, но абсолютно обезличены. В каждом из нас точно есть нечто эксцентричное, и хороший интерьер должен отражать именно наши странности.

Ванная комната, дизайн Барри Диксона. Пальмы, винтаж, 1940-е годы.

ELLE DECORATION Расскажите о ваших самых эксцентричных заказчиках. Б.Д. Для одной дамы мы обили двери кожей Louis Vuitton, из которой сшита ее сумочка: она помешана на моде! Мы познакомились на открытии шоу-рума Fortuny, который я оформил.

Интерьер столовой, проект дизайнера Барри Диксона. Стены оформлены панелями Gracie. Стулья Albemarle, Tomlinson, в обивке из ткани Quadrille. Cветильники, Niermann Weeks. Шторы, Fortuny. Бра, John Rosselli.

ELLE DECORATION Как вы стали работать с этим венецианским брендом? Б.Д. Владельцы на протяжении многих лет собирали все публикации из журналов, где фигурировали их ткани. Рядом с моим именем в этом файле была пометка: «Этот американец умеет использовать Fortuny по-новому». Спустя много лет со мной все-таки связались и, видимо, решили проверить, так ли это.

Библиотека в поместье Барри Диксона Elway Hall. Диван, стол, настольная лампа, глобус, все — Arteriors.

Помню, в детстве тканью по дизайну Мариано Фортуни была оформлена столовая у моей бабушки. Она была страшным снобом — пианистка, очень немногословная. У нас есть семейная байка, как я однажды ткнул пальцем в эту стену и спросил: «Почему эти цветы такие красивые?» На что услышал: «Это Fortuny». Красиво только потому, что это Fortuny. Так и есть.

Обои Haybale, Vervain.

ELLE DECORATION Что для вас так же безусловно красиво? Б.Д. Все, что делал Уильям Моррис. Он заимствовал множество идей из Средних веков, я — у него. Возможно, дизайнеры в будущем будут учиться и по моим проектам. Мы все участвуем в большой эстафете! Наверное, так и происходит эволюция в дизайне. www.barrydixon.com