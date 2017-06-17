65 лет исполнилось звезде итальянского дизайна Маттео Туну

«Я не дизайнер, я ­— архитектор, работающий в больших и малых масштабах» — говорит о себе Маттео Тун. Будущий мэтр архитектуры и промышленного дизайна родился 17 июня 1952 года в городе Больцано на севере Италии.

Маттео Тун (Matteo Thun)

Юный Маттео учился в Зальцбургской академии художеств у Оскара Кокошки, затем в 1975 году получил диплом архитектора во Флоренции. В конце 1970-х, перебравшись в Милан сотрудничал с великим Этторе Сотсасом и в 1981 году стал со-основателем легендарной дизайн-группы «Мемфис». В 1984 году Тун покинул это объединение и открыл собственное бюро Studio Matteo Thun в Милане.

Коллекция мебели и светильников Godard для фабрики Baxter, www.baxter.it

Маттео Тун известен на весь мир своими архитектурными проектами, получил широкое признание как дизайнер интерьеров. Работы Туна в области промышленного дизайна отмечены множеством престижных наград.

Ванна Ofurò, дерево, Rapsel, www.rapsel.it

Ванны, смесители, разнообразное сантехническое оборудование — особая любовь дизайнера Маттео Туна. За долгую карьеру им разработаны десятки блестящих моделей для самых известных фабрик дизайнерской сантехники Италии, Германии и других стран. Большинство его работ отмечены самыми престижными наградами за дизайн.

Смеситель из коллекции Savoir, Zucchetti, www.zucchettikos.it

Ведущие фабрики охотно обращаются к Маттео Туну с предложением о сотрудничестве. Каждая спроектированная им модель становится настоящи дизайнерским хитом, принося производителю коммерческий успех.

Садовая мебель из коллекции Allaperto, Ethimo, www.ethimo.com

Многие свои работы Тун создает в соавторстве с испанским архитектором Антонио Родригесом (Antonio Rodriguez). Бурная дизайнерская и архитектурная деятельность не мешает академической работе: маэстро Маттео Тун преподает, читает лекции, ведет мастер-классы, активно выставляется как художник и создает монографии.

Настенный радиатор Serie T с отделением для хранения, Antrax, www.antrax.it

Кухня La Cucina, Riva 1920, www.riva1920.it

Мраморная ванна Duо в деревянном обрамлении, Neutra, www.neutradesign.it

Вазы из коллекции Alla Morandi, муранское стекло, Venini, www.venini.com

Серия сантехники Gentle для ванной и душевой, Dornbracht, www.dornbracht.com