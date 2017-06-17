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17 июня 2017Мирошник Лариса

65 лет исполнилось звезде итальянского дизайна Маттео Туну

10 шедевров предметного дизайна созданных мастером в разные годы

«Я не дизайнер, я ­— архитектор, работающий в больших и малых масштабах» — говорит о себе Маттео Тун. Будущий мэтр архитектуры и промышленного дизайна родился 17 июня 1952 года в городе Больцано на севере Италии.

Звезде итальянского дизайна Маттео Туну исполнилось 65 лет

Маттео Тун (Matteo Thun)

Юный Маттео учился в Зальцбургской академии художеств у Оскара Кокошки, затем в 1975 году получил диплом архитектора во Флоренции. В конце 1970-х, перебравшись в Милан сотрудничал с великим Этторе Сотсасом и в 1981 году стал со-основателем легендарной дизайн-группы «Мемфис». В 1984 году Тун покинул это объединение и открыл собственное бюро Studio Matteo Thun в Милане.

Звезде итальянского дизайна Маттео Туну исполнилось 65 лет

Коллекция мебели и светильников Godard для фабрики Baxter, www.baxter.it

Маттео Тун известен на весь мир своими архитектурными проектами, получил широкое признание как дизайнер интерьеров. Работы Туна в области промышленного дизайна отмечены множеством престижных наград.

Звезде итальянского дизайна Маттео Туну исполнилось 65 лет

Ванна Ofurò, дерево, Rapsel, www.rapsel.it

Ванны, смесители, разнообразное сантехническое оборудование — особая любовь дизайнера Маттео Туна. За долгую карьеру им разработаны десятки блестящих моделей для самых известных фабрик дизайнерской сантехники Италии, Германии и других стран. Большинство его работ отмечены самыми престижными наградами за дизайн.

Звезде итальянского дизайна Маттео Туну исполнилось 65 лет

Смеситель из коллекции Savoir, Zucchetti, www.zucchettikos.it

Ведущие фабрики охотно обращаются к Маттео Туну с предложением о сотрудничестве. Каждая спроектированная им модель становится настоящи дизайнерским хитом, принося производителю коммерческий успех.

Звезде итальянского дизайна Маттео Туну исполнилось 65 лет

Садовая мебель из коллекции Allaperto, Ethimo, www.ethimo.com

Многие свои работы Тун создает в соавторстве с испанским архитектором Антонио Родригесом (Antonio Rodriguez). Бурная дизайнерская и архитектурная деятельность не мешает академической работе: маэстро Маттео Тун преподает, читает лекции, ведет мастер-классы, активно выставляется как художник и создает монографии.

Звезде итальянского дизайна Маттео Туну исполнилось 65 лет

Настенный радиатор Serie T с отделением для хранения, Antrax, www.antrax.it

Звезде итальянского дизайна Маттео Туну исполнилось 65 лет

Кухня La Cucina, Riva 1920, www.riva1920.it

Звезде итальянского дизайна Маттео Туну исполнилось 65 лет

Мраморная ванна Duо в деревянном обрамлении, Neutra, www.neutradesign.it

Звезде итальянского дизайна Маттео Туну исполнилось 65 лет

Вазы из коллекции Alla Morandi, муранское стекло, Venini, www.venini.com

Звезде итальянского дизайна Маттео Туну исполнилось 65 лет

Серия сантехники Gentle для ванной и душевой, Dornbracht, www.dornbracht.com

Звезде итальянского дизайна Маттео Туну исполнилось 65 лет

Коллекция керамики от бренда Matteo Thun Atelier, основанного дизайнером под собственным именем в 2015 году

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