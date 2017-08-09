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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    09 августа 2017Мирошник Лариса

    7 бестселлеров Эйлин Грей — «забытой звезды» индустриального дизайна

    9 августа родилась одна из самых выдающихся и одновременно недооцененных архитекторов и дизайнеров ХХ века. Представляем 7 объектов Эйлин Грей, издающихся в наши дни

    Ее мебель видели все, даже те, кто далек от дизайна и никогда не слышал ее имя. Иконы дизайна, созданные Эйлин Грей, украшают самые фешенебельные интерьеры и дома мира, продаются на арт-аукционах за огромные деньги и выставлены в лучших музеях дизайна. Кресла, ширмы, журнальные столики и ковры по эскизам Грей часто можно видеть в кино. В обстановке роскошных квартир и офисов они подчеркивают эстетский характер состоятельных персонажей.


    7 бестселлеров Эйлин Грей – «забытой звезды» индустриального дизайна

    Кадр из фильма "Цена желания" посвященного истории любви Эйлин Грей и Жана Бадовичи, для которого она построила самое известное свое творение — виллу Е 1027

    Будущий архитектор и дизайнер, Эйлин Грей (Eileen Gray) родилась 9 августа 1878 года в Ирландии, состоятельной семье аристократов. Юная баронесса изучала живопись и историю искусств в Лондоне и Париже.

    7 бестселлеров Эйлин Грей – «забытой звезды» индустриального дизайна

    Во Франции прошла большая часть ее дальнейшей жизни и были созданы главные работы. Новаторские идеи Эйлин Грей опередили время, оказав огромное влияние на творчество признанных дизайнеров и архитекторов ХХ века.

    1 Кресло Bibendum, 1926 год

    7 бестселлеров Эйлин Грей – «забытой звезды» индустриального дизайна

    Кресло Bibendum считается самым узнаваемым в мире. Оно было разработано для модного бутика женских шляпок Матье Леви в Париже (1917-1921). Заказчица хотела получить экстраординарный интерьер и уникальную мебель, Эйлин Грей идеально справилась с задачей. По признанию автора форма спинки Bibendum была навеяна шинами Michelin

    7 бестселлеров Эйлин Грей – «забытой звезды» индустриального дизайна

    Кресло Bibendum в фотосъемке компании Classicon, сегодня фабрика в числе избранных, имеющих право производить мебель дизайна Эйлин Грей, www.classicon.com

    Состоятельная и независимая аристократка вела эксцентричный, но довольно обособленный образ жизни. В архитектурно-художественном сообществе Парижа она считалась не слишком общительной, так как избегала больших компаний и посиделок в богемных кафе. Эйлин много и увлеченно работала, делая это исключительно по зову сердца, поскольку никогда не нуждалась в деньгах.

    2 Приставной столик E 1027, 1927 год

    7 бестселлеров Эйлин Грей – «забытой звезды» индустриального дизайна

    Эйлин Грей начала эксперименты с созданием мебели из стальных трубок еще в 1918 году, за десять лет до Ле Корбюзье. Столик E 1027 из стекла и хромированной стали был создан для интерьера одноименной виллы на Лазурном берегу Франции

    Прогрессивные идеи первой женщины-архитектора ревностно воспринималась коллегами мужчинами. Грей всегда работала в одиночку, не входя в составы каких-либо творческих гильдий, ремесленных объединений и женских движений. Лишь спустя десятилетия, мэтры архитектуры и дизайна признали какое огромное влияние оказали работы и идеи Эйлин Грей на их творчество и развитие архитектуры и дизйана ХХ века в целом.

    7 бестселлеров Эйлин Грей – «забытой звезды» индустриального дизайна

    Сегодня стоик Е 1027 выпускают две фабрики: немецкая Claasicon и британская Aram

    3 Ширма Brick Screen, 1922-1925 годы

    7 бестселлеров Эйлин Грей – «забытой звезды» индустриального дизайна

    В начале 2000 годов оригинал ширмы Brick Screen был продан на аукционе Christie's за баснословную сумму 1,3 миллиона евро. Сегодня ширму официально выпускают фабрики Classicon, www.classicon.com и Aram, www.aram.co.uk

    4 Кресло Transat, 1925-1927 годы

    7 бестселлеров Эйлин Грей – «забытой звезды» индустриального дизайна

    Очертания кресла Transat были навеяны шезлонгами, стоявшими на палубах трансатлантических лайнеров. Кресло Transat сегодня производит английская фабрика Aram, www.aram.co.uk

    5 Консольный столик Rivoli с полками, 1928 год

    7 бестселлеров Эйлин Грей – «забытой звезды» индустриального дизайна

    Кофейный столик Rivoli с раскладными элементами предназначался для гостиной виллы E 1027. При желании легкий и изящный предмет можно было быстро переместить на террасу. Круглые полки на шарнирах, трансформирующаяся столешница, и тд — все элементы максимально функциональны и удобны

    6 Ковры 1920-е годы

    7 бестселлеров Эйлин Грей – «забытой звезды» индустриального дизайна
    7 бестселлеров Эйлин Грей – «забытой звезды» индустриального дизайна

    7 Письменный стол Lou Perou, 1926 год

    7 бестселлеров Эйлин Грей – «забытой звезды» индустриального дизайна

    Стол получил название в честь последнего дома Эйлин Грей Lou Perou, построенного ей в возрасте 76 лет. Дизайн самого предмета был разработан еще в 1926 году. Асимметрия, способность к трансформации, складные и раскладные элементы — черты стола Lou Perou, как и большинства столов авторства Эйлин Грей. Раскрывающуюся боковую секцию поддерживает единственная опора — ножка из хромированной стали

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