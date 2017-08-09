14 знаменитостей, которые сдают в аренду свои дома

50 Cent

Есть у американского репера такая песня – Patientlywaiting, что в переводе значит «терпеливо ожидая». Это, собственно, то, чем Фифти-Сент занимался последние восемь лет в надежде продать собственное имение Фармингтон в Коннектикуте. В 2007 году он просил за него 18,5$ миллионов. В 2011 снизил цену до 11$ млн, а год назад был готов избавиться от дома с 19 спальнями и 35 (!!!) ванными комнатами уже за 8$ млн. Однако желающих по-прежнему не было. Тогда, чтобы хоть как-то отбить ремонт и компенсировать траты на вечные судебные тяжбы, рэпер принял решение сдавать дом в аренду. 100 000$ в месяц – это, конечно, не 50 центов, но зато за эти деньги можно пожить как крутой черный «ганста».

ДЖЕННИФЕР ЛОУРЕНС

Свою квартирку с тремя спальнями в модном районе Нью-Йорка Трибека звезда «Людей Икс» сначала решила сдавать в аренду за 30 000$ в месяц. Чуть позже снизила арендную плату до 27 000$. Скидка не большая, но зато есть приятный бонус – попасть в квартиру можно сразу из лифта!

БРУК ШИЛДС

С учетом, что последнее время Брук Шилдс проживает в Нью-Йорке, ее дом на побережье Калифорнии простаивает. А дом, надо сказать, неплох: пять спален, пять ванных комнат, джакузи, большой бассейн и соседи Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек (это если они, конечно, не разведутся!). И всего за 35 000$ в месяц.

МАЙКЛ СИ ХОЛЛ

Надо сказать, что звезда сериала «Декстер» никогда толком и не жил в этих апартаментах в Гринвич-Виллидж. Но, тем не менее, если у вас найдутся лишние 15 000$ в месяц, он официально будет числиться вашим лендлордом. В эту стоимость включен абонемент в тренажерный зал с бассейном, расположенном в доме, и доступ в небольшой уютный сад во внутреннем дворе.

РИЧАРД ГИР

Нохо, исторический район в нижнем Манхэттене, считается одним из самых дорогих и модных в Нью-Йорке. Именно здесь Ричард Гир, голливудский актер и лучший друг далай-ламы, приобрел себе апартаменты с пятью спальнями и тремя ванными комнатами. Несмотря на постоянные медитации и поиски просвещения, цену Гир назначил за нее далеко не буддистскую – 20 000$ в месяц.

ИВАНКА ТРАМП

Дочь президента США решилась сдать апартаменты, которые папа прикупил ей в 2004 году. Дональд Трамп рекомендовал дочери не опускать цену ниже 13 000 $. Апартаменты особо шикарными не назовешь, зато, если вдруг у вас случится конфликт с соседями, всегда можно угрожающе сказать: «Ну все! Достали! Звоню в Белый дом!».

ОРЛАНДО БЛУМ

Даже не знаем, рекомендовать вам снимать этот дом или нет. С одной стороны, здесь жил, спал и ел звезда «Пиратов Карибского моря» и «Властелина колец», а с другой – именно здесь его и обокрали. Пока Орландо Блум отлучился в Нью-Йорк, в дом проникли злоумышленники и вынесли ювелирные украшения и пару часов общей стоимостью на 500 000$. Но если плохая система охраны вас не волнует, то цена вопроса – 16 000$ в месяц.

ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО

Оскароносный (наконец-то мы можем так сказать!) актер – единственный из голливудских звезд, кто сдает свою недвижимость посуточно. Так, его резиденцию в Палм-Спринг можно арендовать за 4500$ ночь.

ФИЛИСИТИ ХАФФМАН И УИЛЬЯМ МЭЙСИ

Дорогое, но интересное предложение! Звезда «Отчаянных домохозяек» Филисити Хаффман и ее супруг Уильям Мэйси, герой сериала «Бесстыдники», сдают внаем резиденцию с семью спальнями. Почему интересное? Деньги за проживание надо заносить в соседний дом, где проживают сами супруги.

ХИЛАРИ СУОНК

Если вы подыскиваете пье а тер в Вест-Виллидже, то апартаменты Хилари Суонк – идеальное место. Панорамные окна, две спальни, две ванные комнаты – 20 000$ в месяц.

ЛЕННИ КРАВИЦ

Ленни Кравиц никогда не скрывал своей тяги к дизайну. Говорят, он всегда активно участвует в разработке проектов интерьера для всех своих квартир. И, видимо, преуспел, так как интерьер его парижской резиденции даже вошел в известный сборник Parisian Interiors: Bold, Elegant, Refined («Парижские интерьеры: дерзкие, элегантные, изысканные»), выпущенный издательством Flammarion в 2007 году. Именно этот «ультрагламурный», как его прозвали журналисты, особняк музыкант сдает за 251 847$ в месяц.

САЛЬМА ХАЙЕК

Очевидно, что, будучи замужем за бизнесменом Франсуа-Анри Пино, чье состояние оценивается в 17 миллиардов долларов, в деньгах Сальма Хайек особо не нуждается. Поэтому и сдает свое ранчо в пригороде Лос-Анджелеса за скромные 9750$ в месяц. И это за отлично меблированные четыре спальни и собственный сад!

Дэниел Рэдклифф

Уже только за одну фразу «Мой хозяин – Гарри Поттер» стоит снять эту квартиру на Манхэттене. Дэниел Рэдклифф приобрел ее в 2008 году за 4,3 $ млн и сдает за 19 тысяч в месяц. Апартаменты расположены в 13-этажном стеклянном здании, построенном по проекту Жана Нувеля, и включают две спальни, две ванные комнаты и панорамные окна от пола до потолка. В кондоминиуме так же имеется бассейн, тренажерный зал и, разумеется, консьерж.

СОФИЯ ВЕРГАРА