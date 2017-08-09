14 знаменитостей, которые сдают в аренду свои дома

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Звездные хозяева, конечно, не заглянут к вам на чай, но зато вы можете лежать на их диванах
Есть у американского репера такая песня – Patientlywaiting, что в переводе значит «терпеливо ожидая». Это, собственно, то, чем Фифти-Сент занимался последние восемь лет в надежде продать собственное имение Фармингтон в Коннектикуте. В 2007 году он просил за него 18,5$ миллионов. В 2011 снизил цену до 11$ млн, а год назад был готов избавиться от дома с 19 спальнями и 35 (!!!) ванными комнатами уже за 8$ млн. Однако желающих по-прежнему не было. Тогда, чтобы хоть как-то отбить ремонт и компенсировать траты на вечные судебные тяжбы, рэпер принял решение сдавать дом в аренду. 100 000$ в месяц – это, конечно, не 50 центов, но зато за эти деньги можно пожить как крутой черный «ганста».
Свою квартирку с тремя спальнями в модном районе Нью-Йорка Трибека звезда «Людей Икс» сначала решила сдавать в аренду за 30 000$ в месяц. Чуть позже снизила арендную плату до 27 000$. Скидка не большая, но зато есть приятный бонус – попасть в квартиру можно сразу из лифта!
С учетом, что последнее время Брук Шилдс проживает в Нью-Йорке, ее дом на побережье Калифорнии простаивает. А дом, надо сказать, неплох: пять спален, пять ванных комнат, джакузи, большой бассейн и соседи Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек (это если они, конечно, не разведутся!). И всего за 35 000$ в месяц.
Надо сказать, что звезда сериала «Декстер» никогда толком и не жил в этих апартаментах в Гринвич-Виллидж. Но, тем не менее, если у вас найдутся лишние 15 000$ в месяц, он официально будет числиться вашим лендлордом. В эту стоимость включен абонемент в тренажерный зал с бассейном, расположенном в доме, и доступ в небольшой уютный сад во внутреннем дворе.
Нохо, исторический район в нижнем Манхэттене, считается одним из самых дорогих и модных в Нью-Йорке. Именно здесь Ричард Гир, голливудский актер и лучший друг далай-ламы, приобрел себе апартаменты с пятью спальнями и тремя ванными комнатами. Несмотря на постоянные медитации и поиски просвещения, цену Гир назначил за нее далеко не буддистскую – 20 000$ в месяц.
Дочь президента США решилась сдать апартаменты, которые папа прикупил ей в 2004 году. Дональд Трамп рекомендовал дочери не опускать цену ниже 13 000 $. Апартаменты особо шикарными не назовешь, зато, если вдруг у вас случится конфликт с соседями, всегда можно угрожающе сказать: «Ну все! Достали! Звоню в Белый дом!».
Даже не знаем, рекомендовать вам снимать этот дом или нет. С одной стороны, здесь жил, спал и ел звезда «Пиратов Карибского моря» и «Властелина колец», а с другой – именно здесь его и обокрали. Пока Орландо Блум отлучился в Нью-Йорк, в дом проникли злоумышленники и вынесли ювелирные украшения и пару часов общей стоимостью на 500 000$. Но если плохая система охраны вас не волнует, то цена вопроса – 16 000$ в месяц.
Оскароносный (наконец-то мы можем так сказать!) актер – единственный из голливудских звезд, кто сдает свою недвижимость посуточно. Так, его резиденцию в Палм-Спринг можно арендовать за 4500$ ночь.
Дорогое, но интересное предложение! Звезда «Отчаянных домохозяек» Филисити Хаффман и ее супруг Уильям Мэйси, герой сериала «Бесстыдники», сдают внаем резиденцию с семью спальнями. Почему интересное? Деньги за проживание надо заносить в соседний дом, где проживают сами супруги.
Если вы подыскиваете пье а тер в Вест-Виллидже, то апартаменты Хилари Суонк – идеальное место. Панорамные окна, две спальни, две ванные комнаты – 20 000$ в месяц.
Ленни Кравиц никогда не скрывал своей тяги к дизайну. Говорят, он всегда активно участвует в разработке проектов интерьера для всех своих квартир. И, видимо, преуспел, так как интерьер его парижской резиденции даже вошел в известный сборник Parisian Interiors: Bold, Elegant, Refined («Парижские интерьеры: дерзкие, элегантные, изысканные»), выпущенный издательством Flammarion в 2007 году. Именно этот «ультрагламурный», как его прозвали журналисты, особняк музыкант сдает за 251 847$ в месяц.
Очевидно, что, будучи замужем за бизнесменом Франсуа-Анри Пино, чье состояние оценивается в 17 миллиардов долларов, в деньгах Сальма Хайек особо не нуждается. Поэтому и сдает свое ранчо в пригороде Лос-Анджелеса за скромные 9750$ в месяц. И это за отлично меблированные четыре спальни и собственный сад!
Уже только за одну фразу «Мой хозяин – Гарри Поттер» стоит снять эту квартиру на Манхэттене. Дэниел Рэдклифф приобрел ее в 2008 году за 4,3 $ млн и сдает за 19 тысяч в месяц. Апартаменты расположены в 13-этажном стеклянном здании, построенном по проекту Жана Нувеля, и включают две спальни, две ванные комнаты и панорамные окна от пола до потолка. В кондоминиуме так же имеется бассейн, тренажерный зал и, разумеется, консьерж.
Выйдя замуж на Джо Манганьелло (хотя многие подозревают, что это мероприятие было фиктивным), актриса София Вергара, она же очаровательная Глория из сериала «Американская семейка», решилась наконец-то сдавать свою девичью квартирку, расположенную в одном из престижных кондоминиумов Лос-Анджелеса. За три спальни и три ванные комнаты колумбийка берет всего 7200$ в месяц.