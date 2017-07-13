100 лет финского дизайна

В 2017 году Финляндия празднует 100-летие независимости. В течение века художникам и архитекторам удалось сформировать самобытный финский дизайн – узнаваемый, демократичный и современный. Задача, стоявшая перед ними, была глобальной – это и создание новых домов и общественных пространств, и работа в области промышленного дизайна и дизайна новых, высокотехнологичных устройств (как не вспомнить одного из флагманов мобильных телефонов – финский бренд Nokia!).

Сегодня мы вспоминаем 5 дизайнеров, чье влияние на мировые тренды сложно переоценить и которые глобально повлияли на то, что сегодня принято называть финским стилем.

Алвар Аальто

Интерьеры дома Алвара Аальто в Париже

«Отец модернизма», «создатель скандинавского стиля», «крупнейший финский дизайнер» – Алвар Аальто, пожалуй, самый известный и почитаемый классик финской архитектуры и дизайна. Его проекты, начиная с санатория в Паймио (1932 г.) и заканчивая дворцом «Финляндия» в Хельсинки (1971 г.), каждый раз становились образцом для подражания. В 1933 году Алвар Аалто открывает фирму «Артек» и начинает создавать мебель и предметы интерьера, которые привозит на Всемирные выставки в Париже (1937) и в Нью-Йорке (1939). Artek продолжает существовать и сейчас, оставаясь процветающим брендом; а Алвар Аальто – одной из самых почитаемых и важных персон в истории финского дизайна.

Ээро Аарнио

Ээро Аарнио в кресле Ball

Один из пионеров использования пластмассы, фибростекла и стекловолокна в производстве мебели, Ээро Аарнио, в этом году празднующий свое 84-летие, знаменит в первую очередь креслом Ball, придуманным им в 1963 году. Революционная форма – как бы отдельный кокон внутри комнаты – привлекла внимание менеджеров Asko, и вскоре кресло Ball стало мировым хитом финского дизайна.

Ээро Сааринен

Ээро Сааринен во время работы над проектом Ворот Запада

Ээро Сааринен прославился в первую очередь работами в США, например,192-метровыми Воротами Запада в Сент-Луисе. Помимо проектов Смитсоновского института, хоккейного катка Йельского университета и других масштабных проектов, как ни странно, мы обязаны Сааринену и видом Сиднейского оперного театра. Именно он был председателем жюри архитектурного конкурса, отдав победу мало известному тогда датчанину Йорну Утзону.

Харри Коскинен

Кресло Igman, дизайн Харри Коскинена

47-летний финский дизайнер прославился работами с такими известными брендами, как Marimekko, Iittala, Artek, Alessi, Issey Miyake, Panasonic, Seiko, Swarovski, Venini и многими другими. Слава к Харри Коскинену пришла в 26 лет: его светильник, созданный для Design House Stockholm, вошел в постоянную экспозицию MoMA, Нью-Йоркского музея современного искусства. Сейчас он один из самых востребованных промышленных дизайнеров в мире.

Тапио Вирккала

Коллекция стекла для Venini, дизайн Тапио Вирккалы