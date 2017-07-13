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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    13 июля 2017

    100 лет финского дизайна

    В год 100-летия независимости Финляндии вспоминаем 5 дизайнеров, оказавших влияние на формирование финского стиля

    В 2017 году Финляндия празднует 100-летие независимости. В течение века художникам и архитекторам удалось сформировать самобытный финский дизайн – узнаваемый, демократичный и современный. Задача, стоявшая перед ними, была глобальной – это и создание новых домов и общественных пространств, и работа в области промышленного дизайна и дизайна новых, высокотехнологичных устройств (как не вспомнить одного из флагманов мобильных телефонов – финский бренд Nokia!).


    Сегодня мы вспоминаем 5 дизайнеров, чье влияние на мировые тренды сложно переоценить и которые глобально повлияли на то, что сегодня принято называть финским стилем.

    Алвар Аальто

    100 лет финского дизайна

    Интерьеры дома Алвара Аальто в Париже

    «Отец модернизма», «создатель скандинавского стиля», «крупнейший финский дизайнер» – Алвар Аальто, пожалуй, самый известный и почитаемый классик финской архитектуры и дизайна. Его проекты, начиная с санатория в Паймио (1932 г.) и заканчивая дворцом «Финляндия» в Хельсинки (1971 г.), каждый раз становились образцом для подражания. В 1933 году Алвар Аалто открывает фирму «Артек» и начинает создавать мебель и предметы интерьера, которые привозит на Всемирные выставки в Париже (1937) и в Нью-Йорке (1939). Artek продолжает существовать и сейчас, оставаясь процветающим брендом; а Алвар Аальто – одной из самых почитаемых и важных персон в истории финского дизайна.

    Ээро Аарнио

    100 лет финского дизайна

    Ээро Аарнио в кресле Ball

    Один из пионеров использования пластмассы, фибростекла и стекловолокна в производстве мебели, Ээро Аарнио, в этом году празднующий свое 84-летие, знаменит в первую очередь креслом Ball, придуманным им в 1963 году. Революционная форма – как бы отдельный кокон внутри комнаты – привлекла внимание менеджеров Asko, и вскоре кресло Ball стало мировым хитом финского дизайна.

    Ээро Сааринен

    100 лет финского дизайна

    Ээро Сааринен во время работы над проектом Ворот Запада

    Ээро Сааринен прославился в первую очередь работами в США, например,192-метровыми Воротами Запада в Сент-Луисе. Помимо проектов Смитсоновского института, хоккейного катка Йельского университета и других масштабных проектов, как ни странно, мы обязаны Сааринену и видом Сиднейского оперного театра. Именно он был председателем жюри архитектурного конкурса, отдав победу мало известному тогда датчанину Йорну Утзону.

    Харри Коскинен

    100 лет финского дизайна

    Кресло Igman, дизайн Харри Коскинена

    47-летний финский дизайнер прославился работами с такими известными брендами, как Marimekko, Iittala, Artek, Alessi, Issey Miyake, Panasonic, Seiko, Swarovski, Venini и многими другими. Слава к Харри Коскинену пришла в 26 лет: его светильник, созданный для Design House Stockholm, вошел в постоянную экспозицию MoMA, Нью-Йоркского музея современного искусства. Сейчас он один из самых востребованных промышленных дизайнеров в мире.

    Тапио Вирккала

    100 лет финского дизайна

    Коллекция стекла для Venini, дизайн Тапио Вирккалы

    Еще один классик, оказавший влияние на формирование скандинавского стиля. Тапио Вирккала известен прежде всего своим мастерством стеклодува – он работал с Venini, Rosenthal, Ahlstrom, Iittala; ему же принадлежит дизайн бутылок Finlandia и даже финской марки, денежной купюры, остававшейся в ходу вплоть до перехода Финляндии к евро.

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