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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    20 августа 2017Мирошник Лариса

    10 знаменитых проектов Ээро Сааринена ко дню его рождения

    20 августа родился выдающийся американский архитектор и дизайнер финского происхождения, автор культовой мебели и зданий ХХ века

    Ээро Сааринен родился в Финляндии, в 1910 году, в семье архитектора Элиеля Сааринена (впоследствии директора американской Академии искусств Cranbrook) и его жены Лойи, художницы по тканям. В возрасте 13 лет, Ээро с родителями эмигрировал в США.

    10 проектов Ээро Сааринена ко дню его рождения

    Ээро Сааринен (в центре) с единомышленником и лучшим другом со студенческих лет Чарльзом Имсом (слева)

    Будущий мэтр архитектуры и дизайна изучал историю искусств и скульптуру в Париже и архитектуру в Йельском университете. Первые опыты в проектировании мебели молодой человек проводил в содружестве с легендарным Норманом Беллом Геддесом, создателем первого в Америке бюро промышленного дизайна. Первые шаги в архитектуре Сааринен совершал в Мичигане под руководством отца.

    1 Кресло Womb для Knoll, 1948

    10 знаменитых проектов Ээро Сааринена ко дню его рождения фото [16]

    Кресло Womb (в переводе - чрево) с пуфом для ног, до сих пор одна из самых популярных моделей производимых фабрикой Konll International, www.knoll-int.com

    За недолгую жизнь Ээро Сааринен создал целую плеяду выдающихся проектов в архитектуре и дизайне, вошедших в золотой фонд культурного наследия ХХ века.

    2 Мемориал Арка в Сент-Луисе, 1963-1965

    10 знаменитых проектов Ээро Сааринена ко дню его рождения фото [16]

    Gateway Arch величественно отражается в водах реки Миссисипи. Мемориал «Врата на запад», также известный как Арка в Сент-Луисе — визитная карточка города в штате Миссури

    Арка высотой 192 метра и шириной основания 192 метра была построена в 1963-65 годах и является самым высоким памятником в США. Смотровая площадка на его вершине открывает восхитительный вид на город и окресности. Здание открылось для посетителей в 1967 году, Ээро Сааринен умер за четыре года до завершения строительства. Незадолго до ухода он решил установить в башню лифт, чтобы посетителям не приходилось преодолевать более тысячи ступенек. Обычные модели лифтов не подходили для округлой контрукции. Несколько лифтостроительных компаний не смогли подобрать подходящий вариант. В 1968 году с задачей справился инженер, объединивший стандартный тросовый лифт и кабину колеса обозрения на карданной подвеске.

    3 Стол Saarinen Tulip, 1957

    10 проектов Ээро Сааринена ко дню его рождения

    Оригинальная модель стола Saarinen Tulip представлена в коллекции музея дизайна MoMA в Нью-Йорке. Недавно компания Knoll выпустила эту культовую модель в составе коллекции садовой мебели, www.knoll-int.com

    На заре карьеры Ээро Сааринен разрабатывал предметный дизайн вместе со своим студенческим другом, выпускником академии Cranbrook Чарльзом Имсом. Наряду с креслами и стульями, молодые люди конструировали медицинские ортопедические шины из гнутой фанеры для солдат, участников Второй мировой войны.

    4 Терминал TWA в аэропорту Джона Кеннеди, 1955-1962

    10 знаменитых проектов Ээро Сааринена ко дню его рождения фото [14]

    Открытое пространство и «текучие» формы интерьера терминала TWA символизируют постоянное движение. Здесь нет острых углов и прямых стен, доминируют округлые линии

    Терминал TWA Flight Center был открыт в 1962 году в новом аэропорту Айдлуайлд под Нью-Йорком. В 1963 году, спустя месяц после убийства президента Дж. Ф. Кеннеди, аэропорт переименовали в его честь. На момент создания, здание терминала считалось одним из самых оригинальных аэровокзалов в мире.

    10 проектов Ээро Сааринена ко дню его рождения

    Строение в форме большой белой птицы с раскинутыми крыльями состоит из изгибов, обтекаемых форм и плавных переходов. По замыслу автора, форма купола олицетворяла «абстрактый символ полета», он и правда как-будто парит над землей. Футуристичный дизайн придает массивной бетонной конструкции ощущение невесомости и полета. С упадком авиакомпании TWA терминал был закрыт на реконструкцию. После ее окончания, в 2008 году здание терминала перешло к авиакомпании Jet Blue Airways.

    5 Кресло Grasshopper, 1946

    10 знаменитых проектов Ээро Сааринена ко дню его рождения фото [15]

    Кресло Grasshopper (в переводе -кузнечик) стало первой работой Сааринена для для мебельной компании Knoll. Фабрика выпускала эту модель в течение 19 лет. Сегодня кресло Grasshopper производят менее известные американские и скандинавские бренды

    Дружеские отношения с Флоренс Нолл (в девичестве Шуст) связывали Ээро со студенческих лет. Его отец Элиэль Сааринен, директор академми Canbrook выделял талантливую ученицу, считая ее своей протеже. В юности Флоренс проводила много времени с семьей Саариненов, включая летние каникулы в Финляндии. По признанию Флоренс, они с Ээро были друг для друга самыми честными критиками и поддерживали близкие, братско-сестринские отношения всю жизнь. Когда в 1940 году Флоренс Нолл пришла работать в семейную компанию Knoll, она пригласила Ээро создавать дизайн мебели вместе.

    6 Мемориальный центр в Арт-музее Милуоки (Milwaukee Art Museum), 1959

    10 проектов Ээро Сааринена ко дню его рождения

    Мемориальный Центр Второй мировой войны (War Memorial Center) "парит" над берегом озера Мичиган

    Сегодня комплекс Арт-Музея Милуоки образуют три здания, возведенные в разное время Ээро Саариненом, Дэвидом Кэлером и Сантьяго Калатравой. Строительство мемориального Центра Второй Мировой (War Memorial Center) начал Элиэль Сааринен. После его кончины в 1950 году, Ээро Сааринен продолжил работу отца. Проект разработан под большим влиянием модернисткой архитектуры Ле Корбюзье.

    7 Кресла Organic Chair, 1940

    10 знаменитых проектов Ээро Сааринена ко дню его рождения фото [13]

    Кресла Organic Chair — совместный проект лучших друзей и соратников Ээро Сааринена и Чарльза Имза. Оригинальные предметы коллекции Organic представлены в экспозиции музея дизайна MoMA в Нью-Йорке. В наши дни модель выпускает швейцарская фабрика Vitra, www.vitra.com

    8 Юридическая библиотека университета Чикаго, 1959

    10 проектов Ээро Сааринена ко дню его рождения

    Эффектный стеклянный фасад придает зданию библиотеки визуальную легкость и воздушный вид. "Гофрированная" стеклянная стена красиво отражается в огромном бассейне, расположенном у подножия здания. Отражение в водной глади зрительно удваивает высоту постройки

    9 Стул Saarinen Tulip для Knoll, 1957

    10 знаменитых проектов Ээро Сааринена ко дню его рождения фото [14]

    Плавные формы Tulip Chair — следствие подражания природным формам. Сегодня компания Knoll выпускает обе версии Tulip Chair — с подлокотниками и без

    Стол и стулья Tulip — результат опытов Сааринена с новым материалом стеклопластиком, хотя в то время сделать их целиком из него не удалось. Для прочности ножка была отлита из алюминия и покрыта стеклопластиковым волокном. Новаторская мебель была с восторгом принята профессионалами и покупателями. В 1960-70 годы футуристические Tulip Chair украшали страницы модных журналов и интерьеры фильмов. Столовую группу Tulip можно увидеть в «Солярисе» Тарковского и в культовом сериале Star Trek.

    10 Аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне, 1958-1962

    10 проектов Ээро Сааринена ко дню его рождения

    Аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне, годы постройки 1958-62

    Здание терминала и диспетчерскую вышку аэропорта в Вашингтоне Сааринен считал лучшим творением своей жизни. Стены из стекла и бетона поддерживают изящно изогнутую, словно летящую крышу. В 1966 году проект был удостоен первой премии Американского института архитекторов, почетной награды профессионального сообщества. Сегодня аэропорт имени Даллеса обслуживает около 20 миллионов человек в год.

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